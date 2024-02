Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna fizycznie. Chętnie chwali się tym także w mediach społecznościowych. Tym razem gwiazda nabawiła się kontuzji. Podzieliła się z fanami informacją, że ma nogę w gipsie.

Małgorzata Rozenek nabawiła się kontuzji. "Od jutra zaczynam rehabilitację"

Małgorzata Rozenek udostępniła na Instagramie filmik, na którym widać jej wyczyny na stoku. Niestety upadków było sporo, a gwiazda podkreśliła, że sporty zimowe to nie jest jej specjalność. Jeden z upadków był tak niefortunny, że skończyło się poważną kontuzją. "Upadając na to kolano, tylko słyszałam, jak mi w lewym kolanie zrobiło tak pyk" - relacjonowała celebrytka. Nieunikniony był gips. Gwiazda przyznała jednak, że stara się nie załamywać. Gips został już zdjęty, ale gwiazdę czeka jeszcze rehabilitacja.

Sport to zdrowie. Od jutra zaczynam rehabilitację - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Internautka wypomniała wiek Rozenek. Gwiazda szybko zareagowała

Jedna z internautek dość niewybrednie wypomniała wiek Małgorzacie Rozenek, podkreślając, że na niektóre sportowe aktywności może być już za późno. "To tak jak się zaczyna sport w tym wieku. Trochę za późno. I chce się być od razu mistrzem świata. Takie sporty się uprawia, jak się jest dzieckiem" - czytamy w komentarzu. Rozenek nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "A takie rady to się daje, jak się nim jest" - odpisała internautce.

Małgorzata Rozenek nabawiła się kontuzji na stoku. Fot. Instagram.com/m_rozenek screen

Rozenek w nowym programie będzie podejmować ekstremalne wyzwania

Na post Małgorzaty Rozenek zareagował także Robert Karaś. "Pani Małgosiu, zdrówka" - napisał sportowiec. "Panie trenerze, nie składamy broni" - odpisała Małgorzata Rozenek. Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek od kilku miesięcy przygotowuje się do nowego show telewizyjnego. W programie "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" ma podjąć ekstremalne wyzwania rzucone przez sześciu mężczyzn ze świata sportu, filmu i dziennikarstwa. Rozenek święta i Sylwestra spędziła w Dubaju, gdzie trenowała pod okiem Roberta Karasia. "Szykujemy petardę! To nie jest tylko nowy program, to nowe życie. Czy wygram? Nawet nie wiem, czy ukończę. Czy dam z siebie wszystko? Hell yeah" - zapewnia Małgorzata Rozenek.