Na premierę spektaklu teatralnego "Nienasyceni" wybrało się wiele gwiazd, które postanowiły dać chwilę do fotoreporterów i pozowały na ściance. Celebryci jak zawsze postarali się ze swoimi stylizacjami. Warto zauważyć, że większość postawiła na elegancję lub specyfikę. Nie trudno zauważyć Adę Fijał z jej butami oraz Agnieszkę Kaczorowską w koku i oversizowym garniturze. Pokazała się też Julia Wieniawa, która powoli wraca na ścianki.

REKLAMA

Zobacz wideo Danuta Stenka wspomina stare czasy. "Dziewczyny w teatrze przynosiły ciuchy"

Ada Fijał założyła specyficzne buty. Julia Wieniawa wraca na ścianki

Celebryci często zaskakują, a premiery są co do tego idealną opcją. Tym razem padło na Adę Fijał, która włożyła oversizową marynarkę w kratkę, ale to nie był szokujący element jej garderoby. Chodzi o dół, a konkretnie o buty. Zdziwić mogły włochate szpilki w krwistym odcieniu czerwieni. Dopasowała do stylizacji lakierowane spodnie w tym samym odcieniu. Julia Wieniawa od jakiegoś czasu niezbyt często pojawiała się na premierach i tym samym na ściankach. Najprawdopodobniej wynika to z jej napiętego grafiku. Jst, m.in. jurorką w "Mam talent". Tym razem zjawiła się w teatrze, by zobaczyć "Nienasyconych". Założyła beżowy golf znanej, luksusowej marki. Jasne spodnie miały luźny krój. Całość uzupełnił długi do ziemi, czarny płaszcz i mała torebka na łańcuszku.

Premiera 'Nienasyconych'. Kaczorowska postawiła na oversize. Włochate buty Fijał. Wieniawa wróciła na ścianki Fot. Kapif.pl

Kaczorowska w ogromnym garniturze. Skromna Grochola

Na wydarzeniu pojawiła się także Agnieszka Kaczorowska, którą większość kojarzy jako Bożenkę z "Klanu". Aktorka postawiła na oversize'owy garnitur w jasnym kolorze. Marynarka odsłaniała klatkę piersiową, ale nie było to niesmaczne. Jeśli chodzi o fryzurę, celebrytka wybrała wysokiego koka z wypuszczonymi pasmami przy czole. Na premierę spektaklu przyszła także Katarzyna Grochola. Pisarka postanowiła wybrać skromną stylizację z wyróżniającymi się kolorem butami. Długi, ciemnoszary kombinezon z poszerzanymi nogawkami uzupełniła jasną narzutką. Do tego dobrała czarną torebkę, delikatny naszyjnik i botki w czerwonym kolorze, które wyróżniały się na tle całości. Więcej zdjęć gwiazd z premiery "Nienasyconych" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wieniawa wróciła na ścianki. Kaczorowska w ogromnym garniturze, Fijał we włochatych butach Fot. Kapif.pl