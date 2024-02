Aleksandra Szwed ma obecnie sporo zobowiązań zawodowych, z których musi się wywiązać. Pojawiła się jednak przeszkoda, która może uniemożliwić jej normalne funkcjonowanie w pracy. Chodzi o wypadek, w którym aktorka rzekomo uszkodziła sobie rękę. Już wiadomo, jaką decyzję podjęła w sprawie swojego występu w jubileuszowej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Zobacz wideo Aleksandra Szwed o blackface w TTBZ. "To nie jest proste"

Aleksandra Szwed miała wypadek. Podjęła decyzję o udziale w "TTBZ"

Jak poinformował portal shownews.pl, Aleksandra Szwed miała ulec wypadkowi. Okazuje się, że niefortunne zdarzenie sprawiło, że aktorka miała złamać rękę. Celebrytka będzie mieć kłopot, by wywiązać się ze wszystkich zobowiązań zawodowych. Chodzi oczywiście o fakt, że aktorka na co dzień gra w teatrze wyjazdowym, a złamana ręka może znacząco utrudnić jej występowanie. Na dodatek Szwed ma wystąpić w jubileuszowej, 20. edycji popularnego programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Celebrytka złamała rękę w czasie, gdy rozpoczynają się zdjęcia do show. Jak donosi anonimowy informator portalu shownes.pl, podjęła już decyzję, co do swojej przyszłości w "TTBZ".

Stało się to już kilka dni temu, więc Ola miała czas, by podjąć decyzję, co dalej z programem. Nie chciała rezygnować na ostatnią chwilę, bo to opóźniłoby pracę całej ekipy. Występuje z ręką w gipsie, chociaż widać, że ją to bardzo boli

- miała przekazać osoba związana z produkcją programu.

Jak się okazuje, problemy pojawiają się także w datach spektakli, w których gra Szwed. Mają się one odbyć 10 i 11 lutego w Lublinie i Krakowie. Może to być niezwykle problematycznie, szczególnie że jeśli założono jej gips, trudno będzie to ukryć na scenie. Skontaktowaliśmy się z Aleksandrą Szwed z prośbą o komentarz w sprawie, ale do momentu publikacji nie otrzymaliśmy od niej odpowiedzi.

Wiemy, kto wystąpi w 20. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jak zapowiedzieli producenci głośnego show, jubileuszowa edycja zostanie wyemitowana w Polsacie na wiosnę tego roku. Okazuje się, że tym razem w programie zobaczymy uczestników, którzy wygrywali powszednie edycje "Twoja twarz brzmi znajomo". Oprócz Szwed na planie show pojawią się, m.in. Barbara Kurdej-Szatan - zwyciężczyni 15. edycji, Katarzyna Skrzynecka, która wygrała pierwszą edycję programu, oraz Kacper Kuszewski, triumfator ósmej edycji. W jury zasiądą Małgorzata Walewska, Robert Janowski oraz były prowadzący show, Piotr Gąsowski.

