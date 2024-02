Anna Nicole Smith od zawsze marzyła, aby zostać sławna. Urodziła się jako Vickie Lynn Hogan, ale tak jak swoja idolka, Marilyn Monroe, postanowiła zmienić personalia. Ruszyła w świat, a wszyscy usłyszeli o niej, gdy postanowiła zapozować dla "Playboya". Wtedy otworzyły się jej drzwi do wielkiej kariery.

Anna Nicole Smith została ulubienicą Playboya. Potem poślubiła miliardera i zagrała u boku Lesliego Nielsena.

Vickie Lynn Hogan była jednym z sześciorga dzieci - miała piątkę przyrodniego rodzeństwa. Jej rodzice szybko się rozwiedli. Dziewczyna postanowiła porzucić edukację, gdy była w drugiej klasie liceum. Postawiła na pracę i zatrudniła się w fast foodzie. Tam poznała swojego pierwszego męża, który był tam kucharzem. Poślubiła Billy'ego Wayne'a Smitha w 1985, ale rozwiedli się w 1993. Mieli jednego syna, którego Smith urodziła w 1986 roku. W 1992 roku Anna Nicole Smith trafiła na okładkę "Playboya", a Hugh Heffner z zachwytem nadał jej tytuł Playmate Roku. To sprawiło, że drzwi do wielkiej kariery otworzyły się przed modelką. Po rozstaniu z mężem na długo nie została singielką.

W 1994 roku poślubiła miliardera, Jamesa Howarda Marshalla II, który dorobił się na przemyśle naftowym. Poznali się, gdy kobieta pracowała w klubie ze striptizem. Skandal wywołała różnica wieku między parą, mężczyzna był aż 63 lata starszy od Smith. Wielu od razu komentowało, że ślub wynikał z chęci przejęcia majątku Marshalla, czemu modelka wielokrotnie zaprzeczała. W tym samym roku zagrała także u boku jednego z najpopularniejszych aktorów komediowych - Lesliego Nielsena w filmie "Naga broń 33 3/4: Ostateczna zniewaga". Odegrała tam rolę Tanyi, za którą dostała Złotą Malinę. Po 14 miesiącach gwiazda "Playboya" została wdową i wtedy rozpoczęła się walka o majątek po mężu.

Anna Nicole Smith walczyła o spadek po mężu. Urodziła córkę i szybko zmarła. Pięciu mężczyzn walczyło o prawa do dziecka

Modelka musiała walczyć o przejęcie pieniędzy po mężu, który zmarł w wieku 87 lat, gdyż nie została uwzględniona w jego spadku. Jak sama tłumaczyła, małżonek nie chciał, by została z niczym. Jeden z jego synów, Everett Pierce Marshall, nie chciał pozwolić, by to Smith dostała jakiekolwiek pieniądze. Ona połączyła siły z innym z synów, którego za życia baron naftowy się wyrzekł. Po śmierci Everetta w 2006 roku jego rodzina dalej walczyła o prawo do majątku. Sprawa ciągnęła się latami, a modelka wydała na proces wszystkie swoje oszczędności. W 2006 roku sąd przyznał jej prawie 450 milionów dolarów oraz 29 milionów dolarów odszkodowania od pasierba, ale przez apelację środki zostały zamrożone.

W 2006 roku urodziła na Bahamach córkę Dannielynn, której ojcem był Larry E. Birkhead. Kobieta w tym samym roku straciła ukochanego syna. Smith zmarła w 2007 roku po przedawkowaniu mieszanki leków nasennych z przeciwbólowymi. Po jej śmierci znalazło się aż pięciu mężczyzn, którzy twierdzili, że mogą być ojcami jej córki. W tym samym roku przeprowadzono testy DNA i potwierdzono, że Birkhead jest ojcem dziewczynki, która odziedziczyła cały majątek po matce.

