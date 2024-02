W tym roku 8 lutego świętujemy tłusty czwartek. Dla wielu miłośników słodkości jest to długo wyczekiwany dzień. Klaudia Halejcio postanowiła uczcić go nieco wcześniej. W związku z tym w przeddzień tłustego czwartku wybrała się na obchód po warszawskich cukierniach. Całą wyprawę skrupulatnie zrelacjonowała w mediach społecznościowych. Oczywiście na planie jej wycieczki nie mogło zabraknąć lokalu Magdy Gessler Słodki Słony. Aktorka zakupiła pączka również w nim. Jak ocenia jego smak i jakość? Jednej rzeczy nie może zrozumieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Halejcio była zawiedziona pracą w serialu. Mówi, czego nie zrobiłaby dla roli

Klaudia Halejcio poszła do cukierni Magdy Gessler. To ją zaskoczyło

Klaudia Halejco wybrała się z wizytą do lokalu Magdy Gessler. Już na początku czekało na nią spore zaskoczenie. - Dzień przed, a i tak kolejka. Co będzie jutro? Współczuję tym, którzy tu przyjdą - zaczęła na InstaStories. Gdy udało jej się dotrzeć do witryny, gdzie wystawione były słodkości, przeżyła lekki szok. Widząc cenę za jedną porcję, zdecydowała się spróbować tylko jednego z nich. Padło na nadzienie z malinami. Po wyjściu z cukierni niemal od razu zrelacjonowała swoje odczucia. Przyznała, że pączek smakował jej wyśmienicie. Podkreśliła, że nadzienie było bardzo świeże, co sprawiło, że zajadała się nim ze smakiem. Jedna rzecz nie przypadła jej jednak do gustu. Poszło o cenę. - To jest plus, ale 22 zł? Serio? Nie wiem, kto zje tą malinkę, ja czy ty? - zwróciła się do koleżanki. Po czym dodała: - Bez jaj... za pączka 22 zł.(...) Naprawdę tyle wydałam? - dziwiła się. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Ceny w cukierni Magdy Gessler przyprawiają o zawrót głowy. Lara Gessler wyjaśnia, czym to jest spowodowane

Nie jest to pierwszy raz, gdy pączki do Magdy Gessler wypadają korzystnie, jednak konsumentów boli ich cena. YouTuber Książulo miał podobne zdanie, co Klaudia Halejcio. Dlaczego więc specjały od słynnej restauratorki aż tak biją po kieszeniach? Głos w sprawie jakiś czas temu zabrała jej córka. Lara Gessler dokładnie wyjaśniła, z czego biorą się podwyższone ceny. - Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie (...) Są różne pączki, różne cukiernie, sklepy i każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Przypominamy, że w 2022 roku trzeba było zapłacić za sztukę 15 zł, w 2023 roku 18 zł, a tegoroczny pączek to koszt 22 zł. ZOBACZ TEŻ: Odwiedziliśmy "U Fukiera" przed tłustym czwartkiem. Jak wypadła Magda Gessler? Jednego nie dopilnowała [RECENZJA].

Klaudia Halejcio https://www.instagram.com/klaudiahalejcio/