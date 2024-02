Ewa Chodakowska spytana o botoks. Wymieniła listę zabiegów, które stosuje

Ewa Chodakowska ostatnio pochwaliła się nowymi zębami. Trenerka pokazała efekt kilkumiesięcznej metamorfozy zgryzu i po raz kolejny udowodniła hejterom, że nie ruszają jej przykre komentarze na temat wyglądu. "Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, chyba że to ChodaKOŃSKA! Moje zęby przed i po. Nie, to nie licówki, chyba widać wyraźnie. Przy okazji poszerzenie łuku skutecznie odmłodziło mi twarz, serio! A teraz zabieram się za kolejną serię poszerzenia szczęki" - napisała na InstaStories. Ewa Chodakowska nieustannie mierzy się z przykrymi komentarzami i zarzutami w swoim kierunku. Trenerka właśnie poszerzyła swoją linię kosmetyków o produkty do pielęgnacji twarzy, Przy okazji odniosła się do zarzutów, że gładką skórę zawdzięcza zastrzykom z botoksu.

Ewa Chodakowska reaguje na zarzuty dotyczące botoksu. "Mam zmarszczki"

Ewa Chodakowska ma nie tylko wysportowane ciało, ale bardzo ładną cerę. Wśród celebrytów powszechne jest poprawianie urody w gabinetach medycyny estetycznej. Trenerka sama przyznała, że zanim została "tą Ewą Chodakowską" zdecydowała się na zabieg powiększania piersi. Miała kompleksy z powodu małego biustu i była przekonana, że po operacji będzie czuć się ze sobą lepiej. Szybko przekonała się, że pomimo interwencji chirurgicznej kompleksy nie zniknęły. "Po operacji spojrzałam na siebie i znów zauważyłam coś, co powinnam zmienić, nie doceniłam tego, co zmienione już zostało... Podrapałam się wtedy po głowie i pomyślałam: czy to się kiedyś kończy? Po operacji zrozumiałam, ze akceptacja zaczyna się w umyśle, zatem nad umysłem powinnam popracować, a trening ciała jest najlepszym sposobem na zdrowy umysł (...). Teraz jestem narażona na krytykę mojego wyglądu z każdej strony... Presja niejednokrotnie sięga zenitu, bo na każdym kroku czytam: gdybym była na twoim miejscu, to poprawiłabym, usunęłabym... Zmieniłabym itd... Brzydka, koń, kobyła, głowa, nos, usta... Jest tego trochę. Owszem mogłabym zmienić wszystko, ale już nie czuje takiej potrzeby" - napisała kilka lat temu na Instagramie. Trenerka promuje właśnie własne kosmetyki do pielęgnacji twarzy i znów zabrała głos w kwestii poprawiania urody. Tym razem odniosła się do zarzutów "odmładzania się" botoksem.

"Ewka! Robiłaś botoks? Młodniejesz w oczach". Nie, nie robiłam botoksu i dziękuję za komplement. Mam zmarszczki, ale faktycznie mam wrażenie, że z wiekiem moja kondycja skóry się zmienia na plus. Co zatem robię? Poza tym ze zdrowo się odżywiam, mam jeszcze swoje sekrety

- wyjawiła Chodakowska.

Ewa Chodakowska wdała się w dyskusje z fanami. "Dziewczyny oszalałyście? Nienawidzę botoxu"

W komentarzach pod wpisem Ewy Chodakowskiej zawrzało. Wśród komplementów takich jak "wyglądasz obłędnie" odezwały się głosy negujące wypowiedź trenerki. "Ewka, nie ma nic złego w botoksie tak na marginesie. Czasem sama pielęgnacja nie wystarczy, bo mamy wyraźnie zaznaczoną mimikę. Bardzo widoczne zmarszczki poprzeczne czoła nieadekwatne do wieku i kremy tu nic nie dadzą", "Kosmetyki na bank są boskie! Ale niech pani nie opowiada, że nie robiła pani nigdy botoksu. W tym wieku nie ma mowy mieć tak napiętego i gładkiego czoła. Nawet najlepsza dieta, kremy i ćwiczenia od samego urodzenia tego nikomu nie zapewnią" - czytamy w komentarzach. Ewa Chodakowska nie boi się konfrontacji i bardzo często udziela odpowiedzi w komentarzach pod jej publikacjami. Tym razem także postanowiła zareagować. "Dziewczyny, czy oszalałyście wszystkie? Ja mam zmarszczki! Mogę ruszać każdą częścią twarzy. Nienawidzę botoksu i nie mam zamiaru go stosować. Prędzej sobie powieki wytnę. Zapytaj każdej osoby z mojego otoczenia, jakie mam zdanie o botoksie. Robię dermapen. Robię masaże twarzy. Zdrowo się odżywiam, suplementuje i trenuje. Tyle i aż tyle. Dla mnie wystarczy" - podkreśliła stanowczo.