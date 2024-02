Dorota Szelągowska zatrwożona metamorfozą Darka stolarza. Nie poznacie go

Od wielu lat widzowie mogą oglądać, jak Dorota Szelągowska zmienia wnętrza w mieszkaniach, dzięki czemu odmienia losy wielu ludzi. W tym wszystkim od długiego czasu towarzyszy jej Darek stolarz, a tak naprawdę Dariusz Wardziak. Jakiś czas temu zrzucił wiele kilogramów, ale to nie koniec jego przemiany. Szelągowska pokazała nowy wizerunek towarzysza remontów.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Darek Stolarz dodał do wizerunku niespodziewany element

Szelągowska od wielu lat przyjaźni się ze swoim współpracownikiem, który uznawany jest za doskonałego fachowca. Stolarz wykonuje meble, a nawet sam je projektuje. Darek od lat pomaga celebrytce w programach "Totalne remonty Szelągowskiej" oraz "Dorota was urządzi", a także prowadził własne show "Darek solo", który doczekał się czterech sezonów. W 2017 roku założył się z Dorotą i razem pracowali nad sprawnością fizyczną. Stolarz zrzucił kilkadziesiąt kilogramów. Od tego czasu cały czas utrzymuje formę. Tym razem postanowił odmienić swój wygląd zewnętrzny, dodając do niego jeden element, który zmienił jego wizerunek. Chodzi o... wąsa! Darek Stolarz pokazał się na Instagramie Doroty Szelągowskiej w nowej odsłonie. Choć niekoniecznie spotkało się to z aprobatą koleżanki. Celebrytka skomentowała sprawę:

W kwestii wąsów jestem na nie, chyba że chodzi o Herculesa Poirot. I kropka.

Fani postanowili skomentować nowy wizerunek Darka Stolarza, ale opowiedzieli się raczej po stronie Doroty Szelągowskiej, której wąs zdecydowanie nie przypadł do gustu. "Zgolić. Bezwzględnie. Ten wąs zaburza wizerunek ulubionego stolarza", "Oj, wąsik bardzo na nie!", "Dariusz nie, nie.... Tylko nie wąs".

Darek Stolarz pochwalił się swoją żoną, choć chroni prywatę

Dzięki swojej charyzmie i dobrej więzi z Dorotą Darek szybko zyskał sympatię widzów. Przekłada się to także na jego popularność w social mediach. Na Instagramie zebrał 180 tysięcy obserwatorów. Najczęściej dzieli się tam swoimi projektami, a także wskazówkami, nadając ze swojej stolarni. Niewiele wiadomo jednak na temat jego życia prywatnego, gdyż mężczyzna skutecznie je ukrywa. Wyjątkowo pokazał archiwalne zdjęcia, na których pozuje ze swoją ukochaną żoną - Kasią. Wszystko z okazji ich 15. rocznicy ślubu. Fani byli zachwyceni i życzyli parze kolejnych lat spędzonych razem.