Bogusław Linda to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, choć w ostatnim czasie wyjątkowo rzadko pojawia się publicznie. Aktor nie lubi udzielać wywiadów, niechętnie bierze udział w show-biznesowych eventach oraz chroni życie prywatne. Na uchylenie rąbka tajemnicy pozwala sobie jednak czasem w mediach społecznościowych, gdzie zdarza mu się pokazać wybrane kadry z codzienności. Niedawno wrzucił wpis oraz zdjęcia prosto z wakacji.

Bogusław Linda na zdjęciu z wakacji. Posypały się komplementy

Bogusław Linda opublikował wpis, do którego załączył kilka nowych zdjęć, na których widać nie tylko rajskie widoki, ale i jego samego. "Zawsze gdzieś jest lato. Jaka książka wytrzyma wysoką temperaturę?" - zagaił do obserwatorów. W komentarzach posypały się same komplementy - fani zwrócili uwagę na formę 71-letniego aktora. "Gratuluję sylwetki", "Taki wypoczynek, to rozumiem. Książka zawsze w cenie i piękne otoczenie", "'Pożegnanie z Afryką' lub też 'Angielski pacjent'. Tak bym stawiał". Na ostatni z przytoczonych komentarzy Linda odpowiedział: "Tylko nie pożegnanie". Wygląda zatem na to, że aktor odpoczywa na drugim największym pod względem wielkości kontynencie świata.

Bogusław Linda związany jest z Lidią Popiel. Modelka niedawno udzieliła głośnego wywiadu

Bogusław Linda od lat związany jest z Lidią Popiel, z która tworzy zgraną parę. Obydwoje raczej stronią od mediów - rzadko pojawiają się razem na ściankach i nie udzielają wywiadów, w których poruszane są ich prywatne kwestie. Do dziś w polskich mediach są uważani za jedno z najlepiej dobranych, a jednocześnie, najbardziej tajemniczych małżeństw. Co jakiś czas pojawiają się jednak plotki o rzekomych problemach w związku i domniemanych zdradach aktora. Jak wyjaśniła modelka w niedawnym wywiadzie dla "Wysokich Obcasów Extra", krzywdzące doniesienia powstały za sprawą osoby, która przez lata była z nimi w bliskim kontakcie. Chodzi o przyjaciela rodziny, który dla prywatnego zysku, postanowił zadać rysę na ich małżeństwie.

