Doda ma za sobą wyjątkowo udany rok, który sama zalicza do najlepszych w całej karierze. Rozgłośnie radiowe grały jej single na pierwszej rotacji, trasa "Aquaria Tour" zakończyła się wyprzedanymi arenami w trzech miastach Polski, a artystka po latach pracy w show-biznesie w końcu zaskarbiła sobie odpowiedni szacunek od branży, o czym świadczy np. nominacja do ubiegłorocznych Fryderyków. Gwiazda w 2024 roku ma zamiar iść za ciosem, ale też udać się na zasłużony odpoczynek. Niedawno wybrała się na urlop do Tajlandii.

Doda lada dzień skończy 40 lat. Ale nie w Polsce. "Zaczynamy urodzinowy wyjazd"

Gwiazda lata dzień obchodzić będzie 40. urodziny. Wiele wskazuje na to, że okrągłą rocznicę zamierza świętować właśnie w Azji. "Zaczynamy urodzinowy wyjazd" - przekazała fanom na Instagramie Doda. Piosenkarka nie ukrywa, że pobyt w hotelu jest sponsorowany - uczciwie oznaczając kontrakt w mediach społecznościowych - więc najprawdopodobniej za niego nie zapłaciła. Na jednym ze zdjęć piosenkarka popija szampana w dresach z logo swojej trasy koncertowej.

Doda w Tajlandii Doda w Tajlandii, fot. Instagram @dodaqueen

Doda zaskoczyła słowami o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji. Wie więcej?

Doda zaskoczyła niedawno wyznaniem w sprawie Eurowizji. Od ponad miesiąca jako faworytkę do reprezentowania Polski w Szwecji typuje się Justynę Steczkowską. Wydawać by się mogło, że wykonawczyni "Dziewczyny szamana" może mieć największe szanse, by pojechać na Eurowizję. Tymczasem Doda w rozmowie ze Światem Gwiazd, rzuciła całkowicie nowe światło na sprawę. - Z tego, co się mówi w kuluarach, to niestety, ale chyba nie chcą jej puścić - zdradziła. Gdy próbowano ją podpytać, skąd ma takie informacje, ta zaskoczona próbowała wybrnąć z niezręcznej sytuacji. - Nie wiem kto, ale tak mówią gdzieś tutaj - rzuciła. Chwilę wcześniej dodała, że mocno kibicuje swojej koleżance z branży, komplementując jej znakomitą formę. - Kibicuję Justynie, uważam, że ma super doświadczenie sceniczne, więc nie zeżre jej trema. Wokalnie też super. I z PR-owego punktu widzenia, jako menadżer, postawiłabym cały ciężar PR-u tam, bo wiadomo, tańczących i śpiewających jest tam bardzo dużo - przyznała.