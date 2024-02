Tłusty czwartek to zdecydowanie ten dzień, na który miłośnicy słodkości wyczekują z wielką niecierpliwością. Jak wiadomo, gusta są różne i w każdym domu króluje co innego. Jeszcze niedawno z radami na temat pączków przybyła Katarzyna Bosacka. Tym razem głos w sprawie zdecydował się zabrać Książulo, znany YouTuber, który wraz z kolegą testuje różnorodne restauracje i fast foody. Mężczyźni sprawdzają także lokale prowadzone przez znane osobistości. Tak samo było w tym przypadku. Ostatnio Książulo ocenił catering dietetyczny, który swoim nazwiskiem firmuje Magda Gessler. Teraz wziął się za jej pączki. Jak je ocenił?

REKLAMA

Zobacz wideo Plotek z wizytą u Magdy Gessler. Jak wygląda wnętrze restauracji?

Książulo o pączkach Magdy Gessler. Tak je ocenił. Jedna rzecz przyprawiła go o zawrót głowy

W tłusty czwartek youtuber wstawił kilka recenzji dotyczących pączków. Wśród nich pojawiła się wzmianka o lokalu "Słodki Słony", który Magda Gessler prowadzi wraz z córką Larą Gessler. Książulo postanowił przetestować dwa rodzaje. Wybrał te o nadzieniu malinowym i różanym. Był pod wrażeniem smaku oraz wykonania. - Muszę przyznać, że jest to naprawdę bardzo dobry pączek. Czuć tę malinę, nadzienia jest sporo, które sprawia wrażenie naturalnego, nie jest przesłodzone. Pączek jest bardzo delikatny, ale też jest wilgotny w środku. Jest bardzo dobry, powiedziałbym nawet, że jest pyszny - stwierdził. Chociaż smak zdecydowanie podbił jego kubki smakowe, to w gardle stanęła mu cena za słodkości. Nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

22 zł za pączka wydaje mi się jakimś takim absurdem. Muszę powiedzieć, że ten pączek jest najlepszy, ale czy ta cena jest adekwatna? (...) Spodziewałem się, że będzie pyszny, taki jest, ale cena jest przesadzona. 22 zł za pączka. To jest nadal pączek. Wiem, że można użyć lepszych czy gorszych składników. Podejrzewam, że tutaj są te najlepsze, bo on naprawdę jest bardzo smaczny, ale to jest nadal pączek. Czy powinien tyle kosztować? (...) Nie wiem, co myśleć o tej cenie. Uważam, że jest przegięta, ale muszę powiedzieć, że smak jest na bardzo wysokim poziomie - podkreślił.

Lara Gessler wyjaśnia wysokie ceny pączków

Jakiś czas temu Lara Gessler wyznała, z czego biorą się podwyżki słodkich wyrobów. Przypominamy, że w 2022 roku trzeba było zapłacić za sztukę 15 zł, w 2023 roku 18 zł, a tegoroczny pączek to koszt 22 zł. - Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie (...) Są różne pączki, różne cukiernie, sklepy i każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek - powiedziała w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Odwiedziliśmy "U Fukiera" przed tłustym czwartkiem. Jak wypadła Magda Gessler? Jednego nie dopilnowała [RECENZJA].