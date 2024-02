Widzowie pokochali Małgorzatę Teodorską w roli Irki Tosiek w serialu "Plebania". Wcielała się w nią przez dekadę. Teodorska w międzyczasie pojawiła się też w "M jak miłość", zapozowała dla "Playboya" oraz była uczestniczką drugiej edycji programu rozrywkowego "Jak oni śpiewają?". Wraz z zakończeniem "Plebanii" Małgorzata Teodorska zniknęła z mediów. Dziś ma dwójkę dzieci i pracuje w zupełnie innej branży.

Małgorzata Teodorska dla ukochanego zamieszkała w Dubaju

Małgorzata Teodorska po zakończeniu emisji serialu zamieszkała razem z partnerem w Dubaju. Plotkowano, że żyła pod dostatkiem u boku "dubajskiego szejka", jednak w pewnym momencie ich relacja się wypaliła, a on związał się z inną kobietą. Była aktorka odniosła się do tego na Instagramie. "Nie znam dubajskiego szejka. Może kiedyś poznam" - pisała. Po powrocie do Polski wypowiadała się dla tygodnika "Świat i Ludzie", ujawniając powody swojej decyzji.

Tam musiałabym zaczynać wszystko od nowa. Poznawać ludzi, przecierać szlaki i przede wszystkim poznać język arabski. To wszystko było dla mnie tak szalenie ciężkie. Poza tym tutaj jest moja rodzina i praca.

Małgorzata Teodorska dziś pracuje w branży beauty. Ma dwójkę dzieci

Małgorzata Teodorska po zakończeniu kariery aktorskiej przez chwilę zajmowała się vlogowaniem na YouTubie. Ostatecznie jednak porzuciła to zajęcie, a dziś pracuje w jednej z firm z branży beauty. - Pracuję w branży beauty w największej firmie w Europie. Odpowiadam za sprzedaż (retail) w Polsce. Owszem, miałam pomysł na prowadzenie vloga, ale to nie do końca moja bajka - mówiła w rozmowie z Plejadą.

W wywiadzie przyznała też, że chociaż bardzo dobrze wspomina czasy, gdy grała w serialu, dziś nie chciałaby wrócić na plan. Małgorzata Teodorska jest też mamą dorosłej córki Wiktorii i syna Filipa, który przyszedł na świat w 2018 roku. Związana była z biznesmenem Miłoszem Krawczykiem. W październiku 2023 roku w rozmowie z Plejadą ujawniła jednak, że jest singielką, mówiąc o tym, które z plotek najbardziej ją zabolały. - (...) Albo, że jestem w związku i zmarnowałam karierę... Nie jestem w związku i nie czuję, żeby moja praca poszła na marne. Wręcz przeciwnie - mówiła. Zobaczcie, jak dziś wygląda Małgorzata Teodorska w naszej galerii na górze strony.