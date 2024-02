Krzysztof Cugowski reaguje na rewelacje na temat związku syna. "Pierwsze słyszę"

Przy okazji nagrań do ostatniej edycji programu "The Voice Senior" wyszło na jaw, że Piotr Cugowski rozstał się z żoną, Elizą Tokarczuk. W studiu pojawił się już w towarzystwie nowej partnerki. Informacje o rozwodzie syna potwierdził Krzysztof Cugowski. W rozmowie z "Faktem" wyjawił, że jego potomek rozwiódł się z żoną dużo wcześniej, ale zrobili to w tajemnicy przed mediami. Jak się okazało, nową wybrankę młodego Cugowskiego bardzo dobrze znała cała rodzina muzyka. - Karolina to urocza dziewczyna. Jest lekarką, ma trzy specjalizacje i doktorat z nefrologii. My ją znamy dłużej niż Piotr, ponieważ moja żona jest matką chrzestną jej syna, Dawida - wyjawił Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Na Żywo". Według najnowszych doniesień nad relacją Piotra Cugowskiego zawisły ciemne chmury. O komentarz poproszono jego ojca. To, co powiedział, zaskakuje.

Krzysztof Cugowski zdziwiony wieściami na temat syna. "Pani pierwsza mi to mówi"

W ostatnim czasie z mediów społecznościowych Piotra Cugowskiego zniknęły zdjęcia z partnerką. Taka fotografia pojawiła się m.in. na Facebooku w listopadzie 2023 roku. Ślad po kadrach zaginął. W dobie social mediów taki zabieg może sugerować jedno - relacja rozpadła się z hukiem, a "pamiątki" ze związku w mig usunięto. Czy to koniec relacji Piotra Cugowskiego z Karoliną? O komentarz poproszono ojca muzyka. Co ciekawe, Krzysztof Cugowski sam był zdziwiony.

Pani mi pierwsza mówi o tym, że się rozstali. Chociaż my znamy Karolinę dłużej niż Piotr, bo jej syn jest chrześniakiem mojej żony. Ale to na pewno nie miało wpływu na dalszy przebieg wydarzeń - wyznał w rozmowie z ShowNews.pl.

Piotr Cugowski fot. kapif.pl

Piotr Cugowski o ukochanej mówił w "Pytaniu na śniadanie". Wyjawił czym się zajmuje

Piotr Cugowski związek z przyjaciółką rodziny, Karoliną, potwierdził m.in. w programie "Pytanie na śniadanie". W trakcie rozmowy wyjawił więcej na temat łączącej ich relacji. - Karolina jest zawodowo kompletnie z innej strony. Ja się zajmuję rozrywką, także jestem "lekarzem dusz", a ona jest lekarzem ciała, bo jest bardzo wykwalifikowanym lekarzem internistą i nefrologiem - podkreślił. Kiedy Cugowski pojawił się na planie "The Voice Senior" nową ukochaną miał już przedstawiać jako swoją narzeczoną. - Faktycznie, pojawiła się na planie "The Voice". Piotr oficjalnie przedstawił ją ekipie jako swoją narzeczoną. Piękna, kulturalna kobieta z klasą - donosił informator Pudelka. Czy Piotr Cugowski faktycznie zakończył ten związek? Poprosiliśmy muzyka o komentarz w tej sprawie. Jeśli go otrzymamy, zaktualizujemy informacje.