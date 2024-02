Jeśli myśleliście, że po noworocznych ekscesach Daniela Martyniuka nic was już nie zaskoczy, jak zwykle - byliście w błędzie. Wokół Eurowizji zawsze wiele się dzieje. W ubiegłym roku krajowe eliminacje wygrała Blanka (która miała dobrze znać się z Allanem Krupą, a Edyta Górniak siedziała w szanownym jury), mimo że większość była za Jannem. W tym roku również nie obędzie się bez kontrowersji. Jak się okazało, w szranki z młodymi wokalistami marzącymi o dużej karierze postanowiła stanąć Justyna Steczkowska.

Izabela Zabielska odpowiada Justynie Steczkowskiej. Będzie drama roku?

Legendarna wokalistka jednak nie może skupić się na przygotowaniach. Wszystko za sprawą dramy, która niechcący wyniknęła w wyniku błędu, jak twierdzi Steczkowska, jej teamu odpowiedzialnego za media społecznościowe. Udostępnili oni bowiem post jednej z fanek, która wychwalała Justynę, szyderczo obśmiewając startujące w eliminacjach TikTokerki. Sama Steczkowska o faux pas miała dowiedzieć się od swojego syna, Leona Myszkowskiego. Niestety, zanim prezenter muzycznej stacji i producent powiadomił o tym mamę, było już za późno, bo wszystko podchwyciły media. Informacja dotarła do popularnej tiktokerki Izabeli Zabielskiej. Internauci przypuszczali, że to właśnie jej miał dotyczyć owy "przytyk". Przedsiębiorcza TikTokerka postanowiła odpowiedzieć, zachowała jednak klasę.

Jest to trochę przykre, że kobieta, która w pewien sposób była moim autorytetem, uszczypnęła początkującą artystkę - czyli mnie - komentuje Zabielska. I ten TikTok ukazał się na jej InstaStories. Ten TikTok to hejt na mnie i props dla Justyny. Uważam, że repostowanie tego jako osoba publiczna i duża wokalistka jest trochę nie na miejscu. Zwłaszcza że ja wypowiadałam się o Justynie zawsze pozytywnie. (...) No trudno, takie jest życie. Justyna, ja ci życzę bardzo dobrze

- mówiła na TikToku.

Siostra Filipa Zabielskiego przeżywa Pandora Gate. Prosi o szacunek dla rodziny

Izabela Zabielska to znana tiktokerka i siostra influencera Filipa Zabielskiego, który znalazł się na świeczniku za sprawą Pandora Gate. Mężczyzna przyznał się do tego, że bywał na imprezach z nieletnimi dziewczynami. Jego siostra apelowała z płaczem na TikToku, by ludzie zaprzestali hejtu na ich rodzinę. Pisaliśmy o tym tutaj. Zdjęcia Justyny Steczkowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

