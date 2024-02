Kamil Lemieszewski to aktor oraz zwycięzca drugiej edycji "Big Brothera". W programie dał się poznać jako "człowiek orkiestra", co - biorąc pod uwagę jego doświadczenie - nie powinno dziwić. Mężczyzna z wykształcenia jest pielęgniarzem i położnikiem, ale jego największą miłością od zawsze było występowanie dla publiczności. Przed "Big Brotherem" pracował jako m.in. aktor, kaskader, statysta, cyrkowiec i barman. Grał także epizody w takich produkcjach jak "Peaky Blinders" czy "Król Artur".

Kamil Lemieszewski wygrał "Big Brothera". Od czasu show sporo się zmienił

Kamil Lemieszewski w 2019 roku został zwycięzcą siódmej edycji "Big Brothera", ale pierwszej reaktywowanej po 18 latach na antenie TVN7. Mężczyzna wciąż jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie możemy podejrzeć, czym obecnie się zajmuje. Zwycięzca "Big Brothera" udziela się jako aktor, model, konferansjer, występuje w programach telewizyjnych. W jego wyglądzie zmieniła się przede wszystkim fryzura - dziś ma znacznie krótsze włosy.

Kamil Lemieszewski wygrał "Big Brothera". Największą nagrodą okazała się... miłość

Uczestnik walczył o 100 tysięcy złotych oraz samochód razem z Wiktorem Stadniczenko i Martyną Lewandowską. Jesteście ciekawi, na co Lemieszewski przeznaczył nagrodę pieniężną? Sporą część chciał oddać organizacjom charytatywnym. - Część przeznaczę dla Polskich Wilków, które wspierają Polonię w Wielkiej Brytanii. Organizujemy polskie książki do edukacji i do czytania, żeby były w bibliotekach brytyjskich, aby młodzież i dorośli mogli czytać po polsku. Wspieramy także domy dziecka w Polsce, w Ukrainie i Białorusi - mówił w "Dzień dobry TVN" jeszcze przed odebraniem nagrody.

Mężczyźnie udało się jednak nie tylko zdobyć gratyfikacje materialne, ale i miłość swojego życia. To właśnie w Domu Wielkiego Brata poznał Ewę Kępys, z którą jest w relacji do dzisiaj. Zakochani wzięli ślub w 2020 roku i jak się okazuje - planują ich więcej. Planujemy oficjalny ślub, może hinduski, może buddyjski - wyznała Ewa w rozmowie z "Dzień dobry TVN" w 2023 roku. - Z Rabinem mieliśmy zaślubiny, więc może być też żydowski albo prawosławny. Słowiański ślub też powinien być - dodał Kamil.