Chociaż Marta Kaczyńska jest raczej powściągliwa w ujawnianiu szczegółów z życia prywatnego, wiele razy była bohaterką nagłówków tabloidów czy portali plotkarskich. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego trzykrotnie stawała na ślubnym kobiercu, a dodatkowo niektóre okoliczności budziły kontrowersje. W tle zaprzeczenie ojcostwa i zagubione dokumenty z Watykanu.

Pierwszym mężem Marty Kaczyńskiej był Piotr Smuniewski. Rozwód odbył się w atmosferze skandalu

Piotra Smuniewskiego Marta Kaczyńska poznała jeszcze na studiach. Ślub odbył się w 2003 roku, a Lech i Maria Kaczyńscy mieli być nie do końca zadowoleni z tego, że ich córka tak młodo wychodzi za mąż. W tym samym roku urodziła córkę Ewę. W 2006 roku sielanka się jednak zakończyła. Marta Kaczyńska wystąpiła o rozwód. To jednak nie wszystko. Odbył się proces mający na celu ustalenie, czy Smuniewski był ojcem Ewy. Ostatecznie okazał się nim być drugi mąż Marty Kaczyńskiej, Marcin Dubieniecki, którego także znała z czasów studenckich. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Drugim mężem Marty Kaczyńskiej był Marcin Dubieniecki

Drugim mężem Marty Kaczyńskiej był Marcin Dubieniecki. "W ośrodku w Juracie Marta przedstawiła mnie rodzicom. Powiedzieli, że jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to oni też. Siedzieliśmy po kolacji. Dochodziła 21.00. Było miło. I wtedy powiedziałem: Jest jeszcze coś, panie prezydencie, co chciałbym panu zakomunikować. Pana córka jest w ciąży. Dobrze, że prezydent trzymał wtedy w ręku szklankę z wodą, bo przez chwilę nie mógł powietrza złapać. Po chwili powiedział: Skończ z tym prezydentem. Jesteś naszym synem" - opowiadał drugi mąż Marty Kaczyńskiej w wywiadzie dla "Gali".

Ślub cywilny wzięli w 2007 roku. Nie mogli pobrać się w kościele ze względu na to, że córka pary prezydenckiej wedle Kościoła Katolickiego nadal była żoną Smuniewskiego. Nie mieli jednak takich planów ze względu na to, że Marcin Dubieniecki jest niewierzący. Kiedy brali ślub, Kaczyńska już była w ciąży z ich drugą córką Martyną. Małżeństwo z Dubienieckim nie miało jednak szczęśliwego zakończenia. W 2011 roku mężczyzna się wyprowadził, a niedługo później złożył pozew rozwodowy. Małżeństwem pozostawali jeszcze przez kilka lat. Dubieniecki w międzyczasie trafił do aresztu, był oskarżony o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie pieniędzy od państwa. Sprawa rozwodowa została umorzona. Ostatecznie sąd orzekł o zakończeniu małżeństwa pary dopiero w 2016 roku.

Marta Kaczyńska odnalazła szczęście u boku Piotra Zielińskiego

Bratanica Jarosława Kaczyńskiego postanowiła też unieważnić ślub kościelny z Piotrem Smuniewskim. Doszło do tego w 2017 roku. Marta Kaczyńska po rozstaniu z Marcinem Dubienieckim związała się z przedsiębiorcą Piotrem Zielińskim. Pobrali się w 2018 roku w Pałacu Ślubów na warszawskiej Starówce. Również był to ślub cywilny. Plotkowano, że ślub kościelny nie był możliwy, bo dokumenty potwierdzające unieważnienie pierwszego ślubu nie dotarły z Watykanu na czas. Istotne jest jednak to, że Piotr Zieliński również był po rozwodzie i nie unieważnił małżeństwa, więc byłby to ślub jednostronny. Po ceremonii młoda para wspólnie z gośćmi świętowali w restauracji na Saskiej Kępie. W dniu ślubu Marta Kaczyńska była w ciąży. Małżeństwo wychowuje syna Stanisława Lecha.