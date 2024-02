Córka Tuska świętuje Tłusty Czwartek. Ich cena też jest tłuściutka

Kasia Tusk jako córka znanego polityka, od zawsze była wystawiona na świecznik. Sama jednak zdecydowała, że nie jest to życie dla niej. Po krótkim romansie z "Tańcem z gwiazdami" (a co za tym idzie, jeszcze większym zainteresowaniem mediów), skończyła studia psychologiczne i skupiła się na tym, co kocha najbardziej - na modzie. Jej blog stał się inspiracją dla milionów Polek, które na co dzień szukają sprawdzonych ubrań, kosmetyków, miejsc lub po prostu chcą nacieszyć oko pięknymi zdjęciami.

Kasia Tusk poleca pączki. Mało kogo na nie stać. Cena jak za dwa litry paliwa

Kasia miała zaledwie 23 lata, gdy założyła bloga. Dziś, po 13 latach jej strona (i wszystkie inne media społecznościowe) to już marka osobista. Z czasem Katarzyna zaczęła pokazywać piękne miejsca i ubrania, również z wyższej półki. Jednak czy zawsze drożej oznacza lepiej? Córka Donalda Tuska zrobiła test smaku pączka drogiego i dużo tańszego, nie wiedząc który jest który. Mniej atrakcyjny, lekko "oklapnięty" pączek z nutą wanilii kosztował 17,50 zł, a tańszy 4,90 zł za sztukę. Można spokojnie powiedzieć, że pierwszy słodycz był droższy niż dwa litry paliwa (brutto za dwa lity paliwa trzeba zapłacić około 12,16 zł). A jaki był werdykt Kasi? Jak wskazała blogerka (choć dziś to już bardziej businesswoman) jej zdaniem to przysmak numer dwa był droższy. Jej wybór był jednak błędny. Jak się więc okazuje, nawet ikoniczny pączek z luksusowego miejsca może nie być tym najlepszym na tłusty czwartek, w tym roku przypadający na 8 lutego.

"Wiadomości" uderzają w córkę Donalda Tuska. Poszło o za drogie stylizacje

W serwisie "Wiadomości" Telewizji Polskiej, gdy ta była jeszcze PiS-owska, w lipcu został wyemitowany materiał o "straganie Donalda Tuska". Na specjalnym stoisku zostały ułożone produkty, które kojarzą się z wypowiedziami polityka i przypomniano, jak lider Platformy Obywatelskiej straszył wielkimi podwyżkami cen. Oberwało się wówczas również córce polityka, która ich zdaniem za drogo się ubrała (szkoda, że nie zwracali wówczas uwagi na horrendalnie drogie stylizacje Ogórek czy Cichopek). Pisaliśmy o tym tutaj. Zdjęcia Kasi Tusk znajdziecie w naszej galerii na górze strony.