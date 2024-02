Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła światem freak fightów. Sportowiec i gwiazda serialu "Lombard. Życie pod zastaw" miał jedynie 29 lat. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że zmarł w wyniku niewydolności krążeniowo-oddechowej. Jego ojciec Jacek Murański mówił też, że syn cierpiał na bezdech senny. Do tej pory nic nie wiadomo na temat tego, czy pogrzeb zawodnika Fame MMA się odbył. Mateusza Murańskiego w mediach społecznościowych co jakiś czas wspomina jego narzeczona, Karla Wolska. Zrobiła to też w rocznicę jego śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Stępień mówi, jak czuje się rok po stracie swojego syna Oliwiera

Poruszający wpis narzeczonej Mateusza Murańskiego. "Nie zdążyłam"

Narzeczona Mateusza Murańskiego ujawniła treść ostatniego SMS-a od ukochanego. "00.17 o tej godzinie równy rok temu napisałeś do mnie ostatniego SMS-a w życiu... ‚Kocham cię myszko’. Wtedy nie zdążyłam na niego odpisać. Ale ty wiesz... Ja ciebie też na zawsze" - napisała.

Karla Wolska w poruszającym wpisie o Mateuszu Murańskim fot. Instagram.com/karlawolska

Kiedy minęło pół roku od śmierci Mateusza Murańskiego Karla Wolska również wspominała go w poruszającym wpisie. "Sześć miesięcy... Jak ktoś by się mnie spytał, jak przeżyłaś ten czas... Niby to sześć miesięcy szmat czasu, a jednak tak mało... Każdego dnia każdej nocy czułam się, jak można to do czegoś porównać do wojny. Spadają na ciebie bomby i nigdy nie wiesz, która będzie tą ostatnią, po której stwierdzisz, że nie masz siły już wstać i walczyć... Tak można to porównać w wielkim skrócie" - pisała.

Co z pogrzebem Mateusza Murańskiego?

Prokuratura na prośbę rodziny nie upubliczniła oficjalnych przyczyn zgonu. Nic nie wiadomo także na temat pogrzebu Murańskiego. Jego ojciec w wywiadzie dla Salon24 zapowiadał, że ma to być wyjątkowa ceremonia. - To nie będzie pogrzeb, lecz ceremonia. Mateusz był pełnym radości człowiekiem i na pewno by chciał, żeby ta ceremonia miała w sobie też dużo optymizmu - mówił. Ostatecznie jednak żadne informacje dotyczące pochówku nie trafiły do mediów. Jeden z obserwatorów zapytał Karlę Wolską o to, czy można odwiedzić Mateusza Murańskiego na cmentarzu. Jej odpowiedź była zaskakująca.

Nie można, bo nie ma takiego miejsca...