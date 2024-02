Mariusza Pudzianowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Kulturysta jeszcze przed 30. rokiem życia wywalczył tytuły Mistrza Europy i Mistrza Świata w zawodach Strongman i do dziś uważany jest za ikonę w swojej dziedzinie. "Pudzian" od lat "romansuje" także z polskim show-biznesem, chociażby na parkiecie ósmej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie dotarł nawet do finału. Choć popularność 47-letniego sportowca nie słabnie, to na przestrzeni lat sporo się zmienił, redukując swoją wagę.

Mariusz Pudzianowski sporo się zmienił. Strongman zredukował wagę. "Chudzian"

Nazwisko Mariusza Pudzianowskiego najbardziej kojarzy się z imponującą muskulaturą. Jednakże od czasu, gdy Pudzian przestał być strongmanem i zainteresował się sztukami walki, zaczął też sukcesywnie redukować swoją masę. Dowodem na to są jego zdjęcia w mediach społecznościowych oraz komentarze obserwatorów. "Pół chłopa!", "Jak ręką odjął. Gdzie te kilogramy pan zgubił? Ja walczę z dziesięcioma...", "Pudzian" - czytamy głosy fanów. Zdjęcia Pudzianowskiego znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Mariusz Pudzianowski ma smykałkę do biznesu

Mariusz Pudzianowski to nie tylko utytułowany strongman, ale i biznesmen. Choć jego głównym źródłem dochody są walki, siłacz poszerzył swoją działalność na wiele innych przedsięwzięć. Ogromne pieniądze zyskał w Konfrontacji Sztuk Walki - np. za pojedynek z Mamedem Chalidowem zgarnął ok. 1,5 mln zł, a za walkę z Popkiem ponad 500 tys. Kulturysta ma także własną firmę transportową, a nawet... salę weselną. Od jakiegoś czasu prowadzi także sklep internetowy, w którym oferuje koszulki, gadżety, ręczniki. Miał okazję występować również w serialach, filmach, a także brał udział w popularnych programach telewizyjnych, takich jak "The Brain. Genialny umysł", w którym pełnił funkcję jurora oraz "Taniec z Gwiazdami", gdzie za odcinek kasował około dziesięciu tys. złotych. Od wielu lat jest też twarzą firm, które oferują zakłady bukmacherskie czy sprzedają pokrycia dachowe. W wywiadzie z Krzysztofem Ferencem zdradził z kolei, że "pierwszy 1 mln dol. odłożył ok. 2005 roku".

Mariusz Pudzianowski w 2010 roku Mariusz Pudzianowski w 2010 roku, for. Kapif