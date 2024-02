Synowa Magdaleny Zawadzkiej to sławna aktorka. Wiedzieliście, że są rodziną?

Magdalena Zawadzka była trzecią żoną Gustawa Holoubka. Aktor i reżyser zakochał się w 21 lat młodszej aktorce podczas pracy nad wspólnym spektaklem. Początkowo Zawadzka nie była zainteresowana starszym kolegą z teatru, tym bardziej, że miał za sobą już dwa małżeństwa. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1973 roku i została ze sobą aż do śmierci aktora w 2008 roku. W zawodowe ślady rodziców poszedł syn, Jan Holoubek. Związał swoją karierę z realizacją obrazu i reżyserią. Sam również poślubił znaną w Polsce aktorkę.

Magdalena Zawadzka ma sławną synową. Co o niej wiemy?

Nie wszyscy wiedzą, że do klanu Holoubków dołączyła Magdalena Różdżka. Związała się z Janem Holoubkiem w momencie, kiedy oboje mieli za sobą nieudane małżeństwa. Aktorka związana była ze scenarzystą, Michałem Marcem. Ma z nim córkę, Wandę. Z kolei operator filmowy poślubił kostiumolożkę. Media rozpisywały się o jego egzotycznej ceremonii zaplanowanej w Tajlandii. Choć Różczka i Holoubek są razem od lat, niewiele wiadomo o ich związku. Strzegą swojej prywatności przed mediami i prawdopodobnie nie zdecydowali się na zawarcie małżeństwa. Od czasu do czasu wychodzą razem na oficjalne wydarzenia, wówczas fotoreporterzy fotografują parę na ściankach. Oprócz wychowywania córki Różczki z poprzedniego związku para doczekała się dwóch wspólnych córek - urodzonych w 2014 i 2020 roku.

Magdalena Zawadzka doceniła syna za wybór. Tak mówi o synowej

Okazuje się, że Magdalena Różczka ma z teściową bardzo dobre relacje. Magdalena Zawadzka jakiś czas temu wypowiadała się o niej w samych superlatywach. Już na początku związku syn miał przedstawić swoją wybrankę mamie. "Od razu polubiła Magdę Różczkę, podziwia ją za działalność charytatywną na rzecz dzieci. To dodatkowa gwarancja, że Magda będzie wspaniałą matką" - podawało przed laty "Życie na gorąco". Zawadzka była równie zachwycona, kiedy na świecie pojawiły się wnuczki, czym podzieliła się w jednym z wywiadów. - Jestem bardzo szczęśliwa, bo to wspaniała wiadomość. Gustaw też byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyby to widział. Myślę, że wciąż dba o nas z tego wymiaru, w którym się znalazł - mówiła aktorka w rozmowie z "Życiem na gorąco".