Michał Adamczyk jeszcze do niedawna był dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a także jedną z głównych (obok rzecz jasna Danuty Holeckiej i Edyty Lewandowskiej) gwiazd "Wiadomości". Mówi się, że na TVP dorobił się milionów. Według informacji "Faktu" w 2023 roku dziennikarz na umowie o pracę w Telewizji Polskiej oraz na umowach cywilnoprawnych zarobił w sumie 1 mln 650 tys. zł.

"Milioner z TVP" chce płacić jak najmniejsze alimenty. Został pozwany przez byłą żonę

Adamczyk związany był z Agnieszką Piechurską, która była jego drugą żoną. Para doczekała się 16-letniej córki. Dziś nie mogą dojść do porozumienia ws. alimentów na dziewczynkę. Kobieta złożyła wniosek o podniesienie kwoty świadczenia, o czym już pisaliśmy. Rozprawa miała odbyć się we wrześniu 2023 roku, jednakże wtedy jeszcze ówczesny dyrektor TAI przedstawił zwolnienie lekarskie.

W telewizji zarabiał coraz więcej, ale kwoty alimentów nie zwiększał

- zarzuciła wówczas ojcu swej córki dziennikarka Agnieszka Piechurska.

Adamczyk wydał jednak oświadczenie. Zapewniał o dobrych relacjach z córką i pomaganiu jej finansowo. Dziennikarz miał opłacać jej korepetycje, kosmetyki, ubrania, elektronikę. Przed rozpoczęciem procesu Piechurska wyrokowała, że Adamczyk nie będzie stawiał się na rozprawy. W oświadczeniu dla "Faktu" pełnomocnik Adamczyka przekazał jego oświadczenie, w którym prezenter odpiera zarzuty i tłumaczy, że Piechurska oczekuje sześciu tys. zł miesięcznie na dziecko, a zasądzona obecnie kwota wynosi dwa tysiące czterysta zł.

Z informacji dziennika wynika, że Adamczyk ponownie nie stawił się na rozprawie, w przeciwieństwie do byłej żony, która pojawiła się tam z mamą i siostrą. Rozprawę obserwował online, razem ze swoim adwokatem. Nie zeznawał. Znajomość zeznań nie jest jednak znana, ponieważ jak powiedział "Faktowi" mecenas Piechurskiej, sąd zarządził, na wniosek pozwanego, utajnienie rozprawy. Jego klientka wniosła na razie podwyższenie alimentów do czterech tysięcy złotych, których Adamczyk nie zaakceptował, a na ten moment zaakceptował powództwo na tysiąc pięćset zł.

Co dalej ze sprawą? Będzie finał?

W maju córka Adamczyka i Piechurskiej będzie miała 17 lat. To oznacza niespełna półtora roku do pełnoletności. - Nasza córka skończy w maju 2024 r. 17 lat, czyli mamy rok z kawałkiem do jej pełnoletności. Jego strategia prawdopodobnie będzie taka, że nie będzie stawiał się na te rozprawy - mówiła "Faktowi" Piechurska. Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennik, sąd na kolejnych rozprawach będzie przesłuchiwał kolejnych świadków strony pozywanej. Sąd ma do wyboru dwie osoby z czworga świadków Adamczyka. Są to jego znajomi z TVP. Chodzi o Marcina Tulickiego, Samuela Pereirę, Annę Majkę oraz Przemysława Wenerskiego. Wyrok prawdopodobnie zapadnie w październiku tego roku. Więcej zdjęć Michała Adamczyka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

