Telewizja Polska zakończyła zbieranie zgłoszeń w ramach tegorocznych preselekcji do Konkursu PiosenkiEurowizji. Największą gwiazdą wśród kandydatów jest Justyna Steczkowska, która już kiedyś reprezentowała Polskę. Na liście znajduje się także TikTokerka, Izabela Zabielska. Niedawno Steczkowska dodała filmik, na którym jej fanka wyśmiewa internetową celebrytkę. Nie przeszło to bez echa.

Justyna Steczkowska wyśmiała TikTokerkę. Internetowa gwiazda jej odpowiedziała

Justyna Steczkowska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej estrady. W 1995 roku pojawiła się na Eurowizji, ale nie zwojowała wiele. Po prawie 30 latach ponownie chce wziąć udział w europejskim konkursie piosenki. Złożyła swoją kandydaturę i z utworem "WITCH-ER Tarohoro" pojawiła się na liście najlepszych piętnastu utworów, które mają szansę pojawić się na Eurowizji. Wśród nich znajduje się także TikTokera Izabela Zabielska z piosenką "Nowhere to Go". Na Instagramie Steczkowskiej pojawiły się nagrania od fanów piosenkarki. Ktoś postanowił dodać także wymowny filmik z filtrem klauna, który nadesłała jedna z jej fanek. Dziewczyna podpisała go:

To będzie nasz wygląd, jeśli Polska wystawi na Eurowizję random nutę tiktokerki zamiast słowiańskiego dobytku tak utalentowanej muzycznie i w performance Steczkowskiej.

Nietrudnym było domyślenie się, że fanka znanej, polskiej wokalistki nawiązuje tymi słowami do Izabeli Zabielskiej - TikTokerki i siostry znanego influencera Filipa Zabielskiego. Nagranie szybko jednak zniknęło z Instagrama Steczkowskiej. Istnieje duża szansa, że piosenkarka nie zajmowała się osobiście filmikami od fanów. Internetowa celebrytka nie pozostawiła jednak tego bez komentarza. Na swoim TikToku, gdzie zgromadziła ponad dwa miliony obserwujących, dodała komentujące sytuacje wideo.

Jest to trochę przykre, że kobieta, która w pewien sposób była moim autorytetem, uszczypnęła początkującą artystkę - czyli mnie. I ten TikTok ukazał się na jej InstaStories. Ten TikTok to hejt na mnie i props dla Justyny. Uważam, że repostowanie tego jako osoba publiczna i duża wokalistka jest trochę nie na miejscu. Zwłaszcza, że ja wypowiadałam się o Justynie zawsze pozytywnie (...) Justyna, ja ci życzę bardzo dobrze.

- wyznała niezadowolona Zabielska. Potem na dowód swoich słów, dodała filmik z wywiadem, gdzie opowiadała o Steczkowskiej, jako o utalentowanej kobiecie z dużym doświadczeniem scenicznym. Dodała również, że wokalnie zarówno Justyna Steczkowska, jak i Edyta Górniak, o której krążyły plotki, że znowu będzie chciała wystąpić na Eurowizji, są od niej znacznie lepsze.

Rozstrzygnięcie finałów polskich preselekcji do Eurowizji już niedługo

Wyłoniono już wszystkich artystów, którzy będą ubiegali się o reprezentowanie Polski na 68. konkursie Eurowizji. O tym, kto zostanie zwycięzcą, zdecyduje pięcioosobowa komisja, której członków poznamy dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu. Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", nazwisko osoby, która pojedzie do Szwecji, poznamy najszybciej po 12. dniu lutego.

