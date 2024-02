Małgorzata Foremniak to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Największą popularność przyniosły jej role w serialach "Matki, żony i kochanki" oraz "Na dobre i na złe". Sympatyczną doktor Zosię kojarzy chyba większość Polaków. Artystka mimo niemałej kariery nie spoczywa na laurach. Regularnie pojawia się na różnego rodzaju eventach i ściankach, na których z reguły gra pierwsze skrzypce. Nie inaczej było i tym razem. Kwiecisty garnitur nie miał sobie równych.

Zobacz wideo Małgorzata Foremniak zadała niecodzienne pytanie Jankowi Klimentowi

Małgorzata Foremniak cała w kwiatach. Pastelowa stylizacja okazała się strzałem w dziesiątkę

Na wiosennej ramówce telewizji Polsat i Polsat Box Go Małgorzata Foremniak czuła się jak ryba w wodzie. Aktorka postawiła na garnitur, który doskonale wpisał się w aktualne trendy. Kwiecisty wzór to doskonałą propozycja na zbliżającą się wiosnę. Delikatna kolorystyka doskonale podkreśliła słowiańską urodę Małgorzaty Foremniak. Na uwagę zasługują również dodatki - błękitne botki na obcasie i niewielka torebka nadały modowego flow. Sprawiły, że nie było nudno i oczywiście. Klasyczne szpilki w kolorze nude także byłyby dobre, lecz teraz jest o wiele bardziej modowo. Kropką nad i okazał się cienki łańcuszek z przywieszką. Niby mała rzecz, a zrobiła robotę.

Małgorzata Foremniak postawiła a klasyczną fryzurę. Patrzymy także na makijaż

Poza dopracowaną do perfekcji stylizacją na uwagę zasługują także fryzura i makijaż aktorki. Proste, lśniące pasma sprawdziły się tutaj bardzo dobrze. Na pierwszy rzut oka widać doskonałą kondycję włosów i perfekcyjne nawilżenie mocno pojaśnionych pasm. Makijaż Małgorzaty Foremniak także zasługuje na pochwałę. Jest bardzo świeżo i lekko. Nie ma tu mowy o przysłowiowej tapecie na twarzy. Zamiast tego pojawiła się perfekcyjnie wygładzona cera i delikatne rozświetlenie. Patrząc na Małgorzatę Foremniak trudno się do czegokolwiek przyczepić. Wszystko jest tak, jak być powinno. Tak dopracowany wizerunek to z pewnością nie dzieło przypadku. Gusty, wyczucie i smak zagrały tu pierwsze skrzypce.

Małgorzata Foremniak - wiosenna ramówka Polsat i Polsat Box Go KAPIF.pl / KAPIF.pl