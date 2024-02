7 lutego w KinoGramie odbyła się premiera filmu "Priscilla", który skupi się na żonie jednego z najsławniejszych muzyków w historii - Elvisa Presleya. Widzowie będą mogli pójść na pierwsze seanse 9 lutego. Na wydarzeniu pojawiło się wiele polskich gwiazd, które jak zawsze nie zawiodły. Przyglądamy się stylizacjom.

Monika Richardson w zaskakującej stylizacji i nowych włosach

Dla wielu Monika Richardson to blondynka z włosami do ramion. Już jakiś czas temu dziennikarka postanowiła ściąć włosy i zerwać z dawnym wizerunkiem. Później postanowiła coś zmienić i niedawno szalała z kolorami - najpierw miała na głowie blond, potem róż, a nawet fiolet. Teraz postawiła na bardziej klasyczny odcień - brązowy. Jeśli chodzi o stylizację zachowała skromny wygląd. Założyła granatową sukienkę, która zakryła praktycznie całą jej sylwetkę i sięgała za kolana. Przy lewej nodze miała małe rozcięcie.. Po bokach kreacja ma złote guziki, a w pasie Richardson założyła pasek o podobnym, lecz nie tym samym kolorze co sukienka. Jeśli chodzi o buty, celebrytka postawiła na jasnobrązowe kozaki. Dodatkiem była czarna shopperka, którą przerzuciła przez ramię.

Premiera filmu 'Priscilla'. Richardson w nowej fryzurze, Rusowicz niczym kowbojka, Popiel klasycznie Fot. Kapif.pl

Anna Rusowicz niczym kowbojka. Lidia Popiel w spokojnej elegancji

Na premierze filmu pojawiła się także piosenkarka Anna Rusowicz. Wielu mogła zaskoczyć wyborem niecodziennej stylizacji. Wokalistka postawiła całkowicie na dżins. Na górę założyła dżinsową koszulę z brązowymi frędzlami i skórzanymi wstawkami w tym samym kolorze, które znajdowały się na przedramionach i przy szyi. Do tego dobrała jeansy o niemal identycznym odcieniu. Całą stylizację postanowiła uzupełnić modnymi, wysokimi kowbojkami o jasnobrązowej barwie. Rusowicz wyglądała niczym kowbojka. Na wydarzeniu pokazała się także polska fotografka i modelka - Lidia Popiel, choć nie towarzyszył jej mąż Bogusław Linda. Kobieta postawiła na dość klasyczną stylizację. Założyła czarny golf, do którego dobrała czerwoną spódnicę. Kolejnymi elementami wieczornej garderoby celebrytki były botki w ciemnobordowe botki oraz spory pasek w talii. Na ramię zarzuciła małą, czarną torebkę. Fotografka wybrała także długie, złote kolczyki zakończone perłą. Więcej zdjęć gwiazd z premiery filmu możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

