Lara Gessler uwielbia słodycze i jest ekspertką w tej dziedzinie. Nie od dziś prowadzi cukiernię i restaurację w jednym. "Słodko-słony" ma swojej ofercie naprawdę sporo pozycji - od zup i sałatek po eklery i ciasta. Wielkimi krokami zbliża się dzień, w którym Polacy chętnie sięgną po pączki - Tłusty Czwartek. W knajpie prowadzonej przez mamę i córkę oczywiście ich nie zabraknie. Lara wyjaśnia, z czego wynika taka, a nie inna cena przysmaku.

Lara Gessler wyjaśnia, skąd taka cena pączków w "Słodko-słonym"

Córka najsławniejszej polskiej restauratorki postanowiła udzielić wywiadu dla portalu Plejada. Lara wyznała, że jest wielką fanką białej czekolady, chałwy i wszystkiego, co ma w sobie orzechy. Jak się okazuje, tłusty czwartek jest dla Gessler niezwykłym dniem, gdyż podczas niego je wyłącznie pączki: "W tłusty czwartek będę jadła tylko pączki, to już mam uzgodnione i tak robię od kilku lat". Przy okazji została zapytana, z czego wynika tak wysoka cena za ten niezwykle popularny produkt w lokalu, który współprowadzi z Magdą Gessler. W 2022 roku trzeba było zapłacić za sztukę 15zł, w 2023 roku 18zł a tegoroczny pączek to koszt 22zł.

Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie (...) Są różne pączki, różne cukiernie, sklepy i każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek.

- stwierdziła celebrytka. Mimo że Lara Gessler jest absolutną fanką tradycyjnej wersji pączka, w lokalu nie zabraknie różnych wariantów tego przysmaku. Znajdziemy tam pączki z nadzieniem ze śliwką w czekoladzie, które zostały zadedykowane tacie Lary, który robił lody właśnie w tym smaku.

Lara Gessler o tym, by ludzie sami decydowali, na co wydają swoje pieniądze

Celebrytka postanowiła również odnieść się do tego, że każdy ma możliwość zakupienia produktu, który uznaje za wartościowy i może zapłacić za niego odpowiednią według niego cenę. To również odnosi się do słodyczy, a temat ceny pączków u Magdy Gessler co roku powraca i elektryzuje Polaków.

Jeśli są goście, którzy chcą za coś płacić, niezależnie czy to jest uzasadnione, czy nie, ale jeśli tak jest, czy dlatego, że to jest lepsza jakość, czy dlatego, że to powoduje, że jakieś miejsce jest bardziej elitarne i bardziej snobistyczne i ktoś chce tego snobizmu, to też niech ma pączki ze złotem. Proszę bardzo, jeśli komuś to daje jakieś poczucie szczęścia. Ktoś za to płaci, restauracja się utrzymuje, wszyscy są zadowoleni.

