Joanna Liszowska to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Jest ona niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i regularnie publikuje coraz to nowsze treści. Artystka nie stroni od pokazywania swojego życia prywatnego, a co za tym idzie kulisów teatralno-telewizyjnego życia. Gwiazda "Przyjaciółek" tym razem pokusiła się na dodanie niecodziennej fotografii. Na swoim instagramowym koncie pokazała, jak wygląda bez makijażu. Trudno ją rozpoznać?

Zobacz wideo Joanna Liszowska opowiedziała o swoich muzycznych planach

Joanna Liszowska w naturalnej wersji. Jak widać nie ma problemów z akceptacją siebie

Na instagramowym koncie Joanny Liszowskiej zrobiło się naprawdę gorąco. Wszystko za sprawą fotografii, jaką opublikowała aktorka. Gwiazda "Przyjaciółek" telewizji Polsat zapozowała do zdjęcia w zupełnie naturalnej wersji. Na jej twarzy na próżno szukać wyrazistego makijażu. Zamiast tego pojawił się typowo zimowy rumieniec i delikatny uśmiech. Przyglądając się twarzy Liszowskiej trzeba przyznać jedno - widać, że aktorka dba o cerę. Nie widać na niej żadnych przebarwień ani wyprysków. Szczególną uwagę zwraca jedna rzecz - potwierdzeniem świadomej pielęgnacji jest fakt nałożenia delikatnego błyszczyka na usta. Z pewnością doskonale ochronił on wargi artystki przez przeszywającym chłodem. "Kiedy cudownie zmrozi ci facjatę i czujesz się absolutnie #happy!" - podpisała zdjęcie Joanna Liszowska.

Joanna Liszowska zebrała sporo komplementów. Wszystko z powodu jednego zdjęcia

Pod urokliwą, zimową fotografią w mgnieniu oka zaroiło się od komentarzy. Fani artystki nie szczędzili jej ciepłych słów. "Zmrożona facjata, to szczęśliwa facjata i w pani przypadku na dodatek piękna" - napisała jedna z kobiet. "Jak pięknie szczęśliwa twarz i radość w oczach. Magicznego dnia" - dodała inna. Aktorka zapozowała do zdjęcia w ciepłej i wygodnej stylizacji. Postawiła na czarną, sportową kurtkę zapinaną na suwak i ciepłą bluzę z misia. Nie zabrakło oczywiście charakterystycznej burzy blond loków. Liszowska przez lata pracy zrobiła już z nich pewnego rodzaju znak rozpoznawczy.

Joanna Liszowska Fot. Kapif.pl