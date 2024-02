Irena Kamińska-Radomska radzi, jak powinno się jeść pączki. "Paranoja"

Irena Kamińska-Radomska to ekspertka z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u, która ogólnopolską rozpoznawalność zyskała dzięki roli mentorki w programie "Projekt Lady". Format nie jest już emitowany, ale o znawczyni savoir-vivre'u w mediach nadal co jakiś czas jest głośno. Wszystko za sprawą porad dotyczących zasad dobrego wychowania, które publikuje w mediach społecznościowych. Czasami trudno do końca wyłapać, czy Kamińska-Radomska faktycznie zamieszcza je na poważnie.

REKLAMA

Zobacz wideo O to nie wypada pytać kobiety

Irena Kamińska-Radomska radzi, jak jeść pączki. W komentarzach burza

Oprócz porad dotyczących właściwego siadania, wstawania czy zamykania drzwi, mentorka z "Projektu Lady" ma dużo uwag odnośnie do tego, jak powinno się jeść. Szerokim echem odbił się jej poradnik o jedzeniu banana, co - zdaniem Kamińskiej-Radomskiej - powinno się odbywać za pomocą sztućców. Tuż przez tłustym czwartkiem ekspertka zajęła się kwestią jedzenia pączków. Okazuje się, że nóż i widelec tym razem nie będą potrzebne. Irena Kamińska-Radomska zaprezentowała dwa sposoby. Pierwszy, który zakłada po prostu wzięcie pączka po ludzku do ręki i ugryzienie, nie przypadł jej jednak do gustu. - Wówczas mamy ubrudzone usta i, niewykluczone, że też, ubranie - zauważa. Mentorka znalazła więc inną metodę. Sugeruje, aby odrywać pączka po jednym kęsie. Wtedy ubrudzimy sobie tylko palce. Ale uwaga - tę niedogodność można obejść.

Co za problem, aby końce palców wypłukać?

- instruuje na filmiku, zanurzając dłoń w stojącej na stole niewielkiej miseczce z wodą. Pomysł, aby biegać z naczyniem do opłukiwania palców po pączkach, jakoś nie przekonał internautów. "Paranoja. Już z tym nauczaniem manier to przesadzacie, bo to poszło zdecydowanie w solidną groteskę", "Będę jadła na mieście i gdzie tu miska z wodą", "Jakbym miała się tyle bawić z pączkiem, to bym się zmęczyła od samego patrzenia" - czytamy w komentarzach.

Katarzyna Bosacka zadrwiła z porady Ireny Kamińskiej-Radomskiej

Nie tylko internauci nie są w stanie do końca poważnie traktować wszystkich porad mentorki z "Projekt Lady". Do wspomnianej już nauki jedzenia banana nożem i widelcem odniosła się w ironiczny sposób Katarzyna Bosacka. "A ja uważam, że nóż i widelec do bananów owszem, ale tylko inkrustowany herbem. Po użyciu odłóż je do szuflady obok noża do ostryg, widelczyka do kawioru i szczypców do homarów. A wy bierzecie ze sobą widelec i nóż, jak chcecie zjeść banana np. w podróży?" - napisała w mediach społecznościowych.