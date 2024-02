Robert Lewandowski od 2022 roku gra w FC Barcelonie. To duża nobilitacja dla polskiego piłkarza, bo klub znany jest z tego, że grają u niego sami najlepsi zawodnicy. Przeprowadzka do Hiszpanii była jednak dla Lewandowskich dużą zmianą w życiu. Na szczęście, wszystko poszło zgodnie z planem i dziś mogą cieszyć się pięknym domem w mieście znanym z książek Ildefonso Falconesa.

Co Robert Lewandowski trzyma w sekretnym pokoju?

Żona Roberta Lewandowskiego, Anna, chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego (a co za tym idzie, z domowego zacisza) w swoich mediach społecznościowych. To właśnie stąd wiemy, że wnętrza hiszpańskiej willi Lewandowskich urządzone są w minimalistycznym stylu, gdzie dominują jasne barwy i nie brakuje drewnianych akcentów. Na próżno jest szukać stylu glamour czy porozrzucanych bibelotów.

Ostatnio Robert Lewandowski udzielił wywiadu dla kanału FootTruck. Opowiadał w nim m.in. o trudnym 2023 roku dla polskiej reprezentacji, młodych wilkach w piłce nożnej czy też o "Złotej Piłce". Dziennikarze, którzy przeprowadzali rozmowę ze sportowcem, zostali zaproszeni do jego domu. Nie rozsiedli się jednak na kanapie w salonie czy krzesłach w jadalni. Piłkarz uznał, że idealnym miejscem na tego typu rozmowę będzie... jego sekretny pokój. Ma w nim wszystkie swoje trofea, modny skórzany fotel w formie pufy i dużą, beżową kanapę. W specjalnej gablocie za szkłem znajduje się m.in. puchar za wygranie Ligi Mistrzów. To także pokój rozrywki - piłkarz umieścił w nim stół bilardowy.

Na takie zachcianki stać Roberta Lewandowskiego. Dziwi zegarek za 900 tys. zł? Ma droższy

Robert Lewandowski nie tylko jest najlepszym polskim piłkarzem, ale również najbardziej cenionym. I mowa tu nie tylko o uznaniu ze strony kibiców czy specjalistów z branży, ale o jego wartości rynkowej. Od lat znajduje się w dziesiątce piłkarzy, którym płaci się najwięcej. Nie dziwi więc fakt, że może pozwolić sobie na dostatnie życie. Jak się okazuje, ma również drogie hobby, którym jest kolekcjonowanie zegarków. Jak zauważył instagramowy profil Insane Luxury Llife, na Expo 2020 w Dubaju Lewy pokazał na ręku zegarek marki Patek Philippe model Aquanaut Chronograph 5968, którego cena to ok. 900 tys. zł. Ale w swojej kolekcji ma również droższe cacko. Ten sam profil na Instagramie w 2022 roku na nadgarstku sportowca wypatrzył zegarek marki Audemars Piguet - Royal Oak Perpetual Calendar. Jego cena rynkowa to ok. półtora miliona złotych. Pisaliśmy o tym tutaj. Więcej zdjęć Roberta Lewandowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.