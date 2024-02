Mikołaj Roznerski od lat jest jednym z najczęściej oglądanych aktorów w polskich produkcjach - zarówno telewizyjnych, jak i filmowych. Dla wielu to przede wszystkim Marcin Chodakowski z telenoweli produkowanej przez TVP - "M jak miłość". Nigdy nie ukrywał, że ma syna. Jak się okazuje, matką dziecka jest aktorka, która kiedyś grała jego ukochaną w sadze o Mostawiakach.

Zobacz wideo Mikołaj Roznerski o zainteresowaniach syna. Też zostanie aktorem?

Mikołaj Roznerski ma nastoletniego syna z Martą Juras

W ostatnich latach Roznerski stał się jednym z najpopularniejszych aktorów. Możemy go zobaczyć w większości nowych komedii romantycznych. Już teraz wiadomo, że widzowie będą mogli oglądać w przynajmniej dwóch produkcjach filmowych w 2024 roku. Fani z pewnością wiedzą, że celebryta jest ojcem - ma syna Antoniego, który w tym roku skończy 13 lat. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że jego mamą jest również aktorka, którą mogli oglądać u boku Roznerskiego. Marta Juras od czterech lat gra w "Barwach szczęścia" Gabrielę Niedzielską.

Aktorzy poznali się jeszcze za czasu studiów, choć oboje uczyli się w różnych miastach. Juras jest absolwentką warszawskiej szkoły teatralnej, a Roznerski studiował we Wrocławiu. Byli w związku na odległość, ale połączyło ich silne uczucie. W 2011 roku urodził się ich syn, Antoni. Do dzisiaj mocno chronią jego prywatność i nie pokazują publicznie, co z pewnością było sporym wyzwaniem, szczególnie, że Roznerski przez ostatnie lata stał się niezwykle popularny. Rozeszli się w 2013 roku, gdy aktor zdradził partnerkę z Olgą Bołądź. Jak się okazuje, Roznerski i Juras grali wspólnie w "M jak miłość", gdzie byli parą zakochanych. Aktorka odeszła z produkcji, a celebryta nadal jest jedną z największych gwiazd telenoweli. Po jakimś czasie aktor wyznał w miesięczniku "Twój styl":

Mam do siebie ogromny żal, że nie potrafiłem utrzymać rodziny. Byłem za młody i za głupi. Dlatego dziś robię wszystko, by syn tego nie odczuł. Nie jestem ojcem weekendowym.

Mikołaj Roznerski i Marta Juras zachowali dobre stosunki

Pomimo rozstania, oboje zachowują przyjacielską relację. Opiekę nad synem dzielą między sobą i starają się być jak najlepszymi rodzicami. Marta Juras ułożyła sobie życie u boku Jana Cybisa, operatora filmowego, z którym ma dwoje dzieci. Roznerski przez kilka lat związany był z Adrianą Kalską i nawet byli zaręczeni. Ona również odgrywała rolę jego partnerki w "M jak miłość". Rozstali się w 2021 roku, a także nie są już kochankami w serialu.

