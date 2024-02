Ekspertka oceniła stroje Dudy i Tuska na stoku. 'Jak na czerwonym dywanie'

Andrzej Duda znany jest ze swojego zamiłowania do jazdy na nartach. Zdjęcia prezydenta wywijającego na nartach stały się już tradycją niemalże każdej kolejnej zimy w trakcie jego kadencji. W pierwszej połowie grudnia prezydenta "przyłapano" na wyciągu w Kluszowicach obok Nowego Targu. Podobne zainteresowania ma Donald Tusk, który także lubi w ten sposób odpoczywać. Premier widziany był niedawno na nartach w Dolomitach. Ekspertka od wizerunku Ewa Rubasińska-Ianiro postanowiła przyjrzeć się strojom, jakie politycy wybrali na stok.

Ekspertka od wizerunku oceniła strój Donalda Tuska na nartach. Mówi o włoskim domu mody

Premier Donald Tusk był widziany na stoku w Dolomitach. Miał na sobie strój, który specjalnie nie rzucał się w oczy. Ekspertka od wizerunku twierdzi jednak, że premier mógł się inspirować włoskim domem mody. Jak twierdzi, strój Tuska oddaje jego charakter. - Donald Tusk wpisuje się w trend lansowany w tym sezonie przez Pradę, by tradycję wprawnie łączyć z innowacjami. Widzimy więc tradycyjne kolory i wzory, ale innowacyjne materiały. Uważam, że to bardzo wpisuje się w charakter premiera. Jest raczej tradycjonalistą, ale jego myśl zawsze wybiega do przodu - wyjaśnia na łamach "Faktu" Ewa Rubasińska-Ianiro.

Ekspertka od wizerunku oceniła strój Andrzeja Dudy na nartach. Jest zachwycona

Media obiegły niedawno zdjęcia Andrzeja Dudy, jak szosuje na nartach we wściekłoczerwonym kombinezonie. Ewa Rubasińska-Ianiro jest zachwycona tym wyborem, zaznaczając, że prezydent RP zdecydował się na niezwykle modny ubiór godny ubrania na którąś ze ścianek. - Andrzej Duda w czerwonym kombinezonie na stoku wyglądał prawie jak na czerwonym dywanie. Jechał i błyszczał. Inni mogli co najwyżej pozostać w jego cieniu. Do tego jego strój jest bardzo modny, bo monochromatyczny. Dodatki również są czerwone i jest to bardzo w trendach - wyjaśniła ekspertka od wizerunku. Zobacz też: Andrzej Duda na Kanale Zero. Ujawnił, że rodzina żony ma inne poglądy. Całą uwagę skupia nietypowy element stylizacji prezydenta

