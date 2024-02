Nie żyje Wiesław Orłowski, aktor związany z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Zmarł 5 lutego 2024 roku, miał 61 lat. Informację o jego śmierci przekazali aktorzy związani ze szczecińskim teatrem. "Nasza teatralna rodzina pogrążona jest dziś w żałobie" - czytamy w komunikacie. Jak na razie nie podano przyczyny śmierci artysty. W latach 90. wystąpił w kinowym hicie, który bił wtedy rekordy popularności, ale na dużym ekranie pojawiał się rzadko. To teatr był jego największą miłością.

REKLAMA

Zobacz wideo Aldona Orman miała wypadek w Albanii. Zdradza, że groził jej paraliż do końca życia. Wspomina też sepsę i śmierć kliniczną

Nie żyje Wiesław Orłowski. Zagrał w ponad 100 rolach teatralnych. "Nasza teatralna rodzina pogrążona jest dziś w żałobie"

Wiesław Orłowski pojawiał się na scenach wszystkich szczecińskich teatrów i wystąpił w ponad stu rolach w przedstawieniach teatralnych. Wyróżniał go niezwykły głos. Orłowski w 1991 roku ukończył Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej we Wrocławiu. "Znakiem szczególnym Wiesława Orłowskiego jest niewątpliwie głos - głęboki i soczysty baryton, którym aktor się posługuje bardzo umiejętnie. Dysponuje zresztą przygotowaniem nie tylko aktorskim, ale i wokalnym. Zresztą trzeba podkreślić, że Orłowski należy do tych aktorów, którzy potrafią zaangażować do uformowania roli bogaty zestaw środków obejmujących operowanie głosem i ciałem" - napisano w artykule na temat aktora w "Kurierze Szczecińskim". W trakcie ponad trzydziestoletniej pracy zawodowej wcielił się w wiele znakomitych ról. Pracę w Teatrze Współczesnym w Szczecinie zaczął od roli w "Figlach Kobiet". Informacja o śmierci aktora pojawiła się na oficjalnym profilu teatru na Facebooku.

Nasza teatralna rodzina pogrążona jest dziś w żałobie. Odszedł od nas Wiesław Orłowski, wybitny aktor, człowiek, którego kochaliśmy, nasz przyjaciel. Artysta związany z niemal wszystkimi szczecińskimi scenami, dlatego ból i poczucie głębokiej straty dotyka nie tylko nas. Myślą i w modlitwie bądźcie dziś przy Wiesiu i jego najbliższych - czytamy w komunikacie.

Wiesław Orłowski zagrał w kinowym hicie sprzed lat, ale to teatr był jego największą miłością

Wiesław Orłowski w latach 90. zagrał w filmie "Młode wilki" Jarosława Żamojdy, gdzie występowali m.in. Jarosław Jakimowicz i Piotr Szwedes. Kinowy hit z 1995 roku obejrzało prawie 550 tysięcy widzów. Orłowski zagrał w nim epizodyczną rolę celnika. Orłowski w trakcie swojej kariery skupiał się na rolach teatralnych. W filmografii ma jeszcze rolę w filmie "Gnoje" z 1995, do którego stworzył muzykę i pełnił funkcję asystenta reżysera. W 2004 zagrał w "Teraz ja". Teatr Współczesny w Szczecinie poinformował o dacie pogrzebu Wiesława Orłowskiego. Ostatnie pożegnanie artysty odbędzie się w piątek 9 lutego o godzinie 11:30 w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.