Ta sukienka Agaty Dudy aż raziła w oczy. Ekspert: W końcu widać progres

Agata Duda to z całą pewnością jedna z najgłośniej komentowanych Polek. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu pełnienia funkcji pierwszej damy, ale też jej stylu. Małżonka Andrzeja Dudy zwykle stawia na proste i bezpieczne kroje oraz wzory. Tym razem było jednak inaczej. Agata Duda podczas pobytu w Kenii postawiła na długą, kwiecistą sukienkę w stylu boho. O ile kreacja była naprawdę dobra, to jedną rzecz wciąż należy zmienić. O co chodzi? Swoją opinię wyraził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda wygląda coraz lepiej. Zdaje się, że zmieniła stylistę

Podczas oficjalnej wizyty w Kenii Agata Duda postanowiła pokazać się w zupełnie nowej, odmienionej wersji. Pierwsza dama postawiła na zdecydowanie bardziej kobiecy styl i zdaje się, że na dobre pożegnała już dawno niemodne połączenia. Małżonka Andrzeja Dudy zdecydowała się na mocny kolor i odważny, kwiatowy print. Tym razem było zdecydowanie bardziej kobieco. Dodatki również okazały się ważne.

Tym razem Agata Duda zagrała va banque i wyszła na tym doskonale. Długa sukienka w kwiatowy motyw prezentowała się na niej naprawdę dobrze. Czerwono-różowa kolorystyka świetnie podkreśliła urodę pierwszej damy. Maxi w stylu boho to zdecydowanie lepsza opcja niż te, które dotychczas wybierała małżonka Andrzeja Dudy. Na uwagę zasługują także dodatki - szeroki, skórzany pasek pięknie podkreślił talię, a sandałki w tym samym kolorze doskonale wpisały się w całość. Kenijska stylizacja Agaty Dudy naprawdę nie była zła. W końcu widać progres.

stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur. - Jedyne, do czego można by się przyczepić to kształt buta - lepszą opcją byłyby również sandałki, ale na wyższym, cienkim obcasie. Szpilki nadałyby nieco bardziej eleganckiego charakteru i optycznie wysmukliłyby sylwetkę - dodał Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Stylizacja była dobra, ale co z włosami? Jak widać nie można mieć wszystkiego

Michał Musiał spojrzał również na fryzurę pierwszej damy. Tutaj nie było już tak kolorowo. Okazuje się, że Agata Duda niepotrzebnie dodała sobie lat. - O ile stylizacja jest dobra, to fryzura mogłaby być lepsza. Nie czeszemy się tak od lat. Od kilku sezonów królują naturalne, ułożone wiatrem stylizacje. Moim zdaniem Agata Duda zdecydowanie powinna zapuścić włosy i zmienić ich kolor - dodał Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Agata Duda Fot. KAPIF