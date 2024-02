Dawid Kwiatkowski zadebiutował na scenie muzycznej ponad dziesięć lat temu. Piosenkarz występował także w roli trenera w programie "The Voice Kids". W 2023 roku pożegnał się z produkcją. "Pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'well done, Dawid, twoja misja w tym programie się zakończyła'. Serca słucham jak babci" - napisał w oświadczeniu. Teraz piosenkarz ogłosił kolejne zmiany w swoim życiu. Już wkrótce wyprowadzi się z Warszawy. Znamy powód.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Maciejczak. "Ludzie pisali żebym się zabił". Podejrzewali, że jest w związku z Dawidem Kwiatkowskim

Dawid Kwiatkowski o wyprowadzce z Warszawy. "Jak emeryt"

Dawid Kwiatkowski wyznał w rozmowie z Meloradiem, że obecnie najbardziej ceni sobie spokój i unika większych imprez. - Wcześniej bardzo potrzebowałem Warszawy i centrum Warszawy do życia. Byłem też młody. Byłem człowiekiem, który potrzebował wielu rozrywek pomiędzy pracą - mówił. Wokalista zdradził, że już wkrótce wyprowadzi się ze stolicy. Wybrał spokojniejsze miejsce.

- Uciekam z Warszawy już niebawem. Niedaleko, ale już potrzebuję lasu. Jak emeryt, faktycznie. Uciekam do lasu i chcę, żeby mój pies, a w przyszłości, mam nadzieję, kilka psów, żebym mógł otwierać taras i po prostu, żeby mogły sobie wyjść - stwierdził w wywiadzie. Dawid Kwiatkowski powiedział również, że myśl o przeprowadzce już długo mu towarzyszyła. - Takie było moje marzenie od zawsze, nigdy nie mieszkałem w domu. Myślę, że to też przyniesie wiele muzycznych i fajnych rzeczy - dodał.

Dawid Kwiatkowski nie miał łatwego dzieciństwa. Jego mama nadużywała alkoholu

Jakiś czas temu piosenkarz opowiedział o swoim dzieciństwie. Wyznał, że musiał szybko dorosnąć, ponieważ jego mama była uzależniona od alkoholu. Kwiatkowski motywował ją do leczenia. - Zaprowadziłem mamę na odwyk, więc musiałem być dorosłym, będąc nastolatkiem. Nie boję się mówić o dzieciństwie, nie użalam się nad sobą. Chcę pokazać wszystkim ludziom, którzy mnie obserwują, że da się. Nieważne, ile masz środków, jakie masz warunki. Da się spełnić to, o czym marzysz - powiedział w programie "Uwaga". ZOBACZ TEŻ: Dawid Kwiatkowski zrobił niespodziankę fance i pojawił się na jej weselu. Reakcja panny młodej? Bezcenna

Dawid Kwiatkowski z mamą Fot. 'Dzień dobry TVN' / screenshot