Sylwia Peretti w lipcu 2023 roku przeżyła niewyobrażalną tragedię. Straciła syna Patryka w wypadku samochodowym. 24-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Na miejscu zginęli również pozostali pasażerowie. Od tego czasu uczestniczka "Królowych życia" żyła z dala od blasku fleszy. Ostatnio postanowiła wrócić do mediów społecznościowych. Coraz częściej mówi o swojej żałobie. "Czasem ludziom zdarza się miłość nie z tego świata. Naprawdę, nie z tego świata. Otulasz mnie ramionami promieni. Wiem, że tam jesteś i czekasz na mnie. Nauczyłam się krzyczeć ciszą i płakać uśmiechem. Cisza zabija nawet moje myśli" - napisała jakiś czas temu na profilu na Instagramie, zwracając się do syna. Teraz mąż Peretti poświęcił jej post w sieci.

Mąż Sylwii Peretti zabrał głos. Pokusił się o osobiste wyznanie

Bohaterka "Królowych życia" przeżyła ogromny ból. Od jakiegoś czasu Sylwia Peretti dzieli się swoim cierpieniem z obserwatorami. Na jej profilu na Instagramie pojawiają się smutne wpisy. Za każdym razem dedykuje je komu innemu. Nie ukrywa, że to jej sposób na radzenie sobie ze stratą ukochanego syna. Teraz mąż Sylwii postanowił zrobić coś dla niej. W mediach społecznościowych pojawiła się fotografia, na której pozował wraz z żoną. Widać było, że zdjęcie pochodzi z dawnych czasów. Łukasz Porzuczek nie szczędził słów. "Moja inspiracja, siła, opoka, miłość i najlepsza przyjaciółka w jednym" - napisał na temat żony. Fani postanowili wesprzeć parę. "Tęsknię za panią Sylwią, za każdym razem, gdy wstawi posta, nie ma momentu, abym nie płakała", "Taka żona to skarb", "Proszę się nią dobrze opiekować" - pisali pod postem. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sylwia Peretti podziękowała ukochanemu mężowi. Wstawiła emocjonalny post

Sylwia Peretti nie ukrywała, że mąż bardzo wspierał ją po śmierci syna. W mediach społecznościowych przyznała, że jest "aniołem", który pomaga jej przejść "piekło na ziemi". Podkreśliła, że warto mieć przy sobie bliską osobę, która oferuje swoją pomoc. "Po ostatnich kilku miesiącach wiem na pewno, że bez niego nie dałabym rady. Gdyby nie on, nie byłoby mnie. Nadal walczę o każdy dzień, a on nadal wytrwale trzyma mnie za rękę, za co dziękuję. Wiem, że obiecał Patrykowi, a on zawsze dotrzymuje słowa i jako jedyny trwa" - wyznała Peretti w emocjonalnym poście na Instagramie. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.