Wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ostatnio jest nieustannie głośno. Przypominamy, że jakiś czas temu prezenterzy pożegnali się z prowadzeniem programu "Pytanie na śniadanie". 23 stycznia para sama poinformowała o opuszczeniu formatu. "Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę i za to, że razem mogliśmy tworzyć program, który dociera do serc wielu ludzi" - napisali we wspólnym oświadczeniu. Wygląda jednak na to, że para nie przejmuje się rewolucją w życiu zawodowym, a z optymizmem patrzy w przyszłość. Jeszcze niedawno Katarzyna Cichopek relacjonowała wakacje. Teraz przyszła pora na Macieja Kurzajewskiego. Prezenter pochwalił się zdjęciem z randki. Internauci nie dają mu spokoju. O co chodzi?

Maciej Kurzajewski pochwalił się romantycznym kadrem z randki

Maciej Kurzajewski prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Prezenter chętnie uchyla rąbka tajemnicy i co rusz raczy obserwujących nowymi kadrami. Tym razem postanowił się z nimi podzielić wyjściem na randkę. Opublikował zdjęcie Katarzyny Cichopek pijącej kawę. Aktorka ma na sobie różową bluzę i włosy upięte w kucyk, a uśmiech nie schodzi jej z twarzy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie podpis. "Wtorkowa kawa z Kingą" - napisał żartobliwe, nawiązując do postaci, którą jego partnerka gra w "M jak miłość".

Maciej Kurzajewski wstawił zdjęcie z randki. Internauci przecierają oczy ze zdziwienia

Opublikowany post nie przeszedł bez echa. Internauci niemalże od razu ruszyli do komentowania. Pod zdjęciem pojawiła się lawina reakcji. "Ciekawe, co na to Kasia" - napisała żartobliwie jedna z internautek. "Ta miłość i spokój w oczach" - zauważyła kolejna. "Wspaniale! Celebrujcie to i nie zapominajcie o przyjemnościach wspólnych na co dzień" - stwierdziła następna. Na tym jednak nie koniec. Pod postem pojawiło się również sporo komentarzy dotyczących odejścia pary z "Pytania na śniadanie". Przypominamy, że nie wszystkim widzom roszady w TVP przypadły do gustu. "Brakuje was", "Ja już nie mogę oglądać. (...) Jakoś dziwnie, nie to. Szkoda, że was nie ma" - pisali. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.