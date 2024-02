Najnowszy film o Bobie Marley'u przyciągnął do kina nie tylko zwolenników jamajskich rytmów, ale i tych, którzy na bieżąco śledzą premiery. Na ściance nie zabrakło zatem Kamila Bednarka, Mateusza Damięckiego z żoną i wielu innych przedstawicieli polskiego show-biznesu. Jesteście ciekawi stylizacji gwiazd?

Katarzyna Bonda ze świeżo upieczonym narzeczonym chętnie pozowała na ściance. Obok Damięcki z żoną

Pisarka niedawno zaręczyła się z Łukaszem Misiurkiewiczem. Zdążyła już o tym opowiedzieć w mediach. - Zaręczyłam się, odbyło się to w Bristolu, w Glorietta na samej górze. Zdziwiło mnie to, że ukląkł. Rok 2024 zaczął się całkiem nieźle - mówiła dla TVN. Z racji premiery Bonda ubrała się we wzorzystą sukienkę z czarnym paskiem. Jej ukochany postawił natomiast na gustowną szarą marynarkę i ciemne spodnie. Razem chętnie pozowali przed fotoreporterami. Drugą parą, od której nie można było oderwać wzroku był duet Damięckich. Aktor wraz z żoną chętnie chodzą do kina. Nie mogli zatem opuścić premiery "Boba Marley'a: One Love". Para postawiła na luźne stylizacje. Zarówno u Mateusza, jak i u Pauliny widzimy ciemne jeansy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Katarzyna Bonda z narzeczonym, Mateusz Damięcki z żoną KAPiF.pl

Joanna Racewicz zachwyciła w czerni

Dziennikarka postawiła na total black look podczas wieczoru w warszawskim KinoGramie. Możemy zauważyć, że Racewicz dobrze wygląda w przylegających kreacjach. Tym razem założyła czarną sukienkę z prześwitującymi rękawami. Do tego czarne kozaki i dodatki. Dzięki temu dziennikarka otrzymała ponadczasową stylizację. Niestety co pewien czas Racewicz otrzymuje przytyki dotyczące jej wyglądu. Postanowiła skomentować tę kwestię w jednym z wpisów na Instagramie. "Starzeję się bez klasy i godności. Wieczorem odkręcam sobie ręce, wyjmuję policzki, odczepiam kępy włosów, wkładam zęby do szklanki i zaraz potem odpinam wrotki. Mam w sobie więcej plastiku, niż martwy wieloryb u wybrzeży Dominikany. Mną też się można zadławić. Ktoś jeszcze chce spróbować? Z ironicznym pozdrowieniem" - napisała swego czasu dziennikarka.

Joanna Racewicz na ściance KAPiF.pl