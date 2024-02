Media od lat interesują się życiem miłosnym Antka Królikowskiego. Nie bez powodu - był w relacjach z kobietami znanymi w polskim show-biznesie. Należały do nich Julia Wieniawa czy Joanna Opozda, z którą aktor ma syna. Od dłuższego czasu Królikowski układa życie u boku prawniczki Izabeli. Para wciąż jest razem, o czym świadczy najnowszy post na Instagramie.

Antoni Królikowski z Izabelą na tle zachodu. Zdjęcie popsuły buty?

Na "pocztówce z Uroczyska" widzimy zakochanych w towarzystwie psa. Jedni zaczęli komplementować parę, a drudzy klasycznie oznajmili, że pewne kwestie im nie pasują. "Panie Antku proszę zmienić image, bo obecny jest roboczy i nadaje się tylko do pralki. Nie przystoi takiemu dżentelmenowi nawet stać koło takiej ładnej i szykownej pani" - napisała jedna z obserwatorek aktora. Pojawiły się także komentarze dotyczące obuwia Królikowskiego. "Ale buciki to by pan wyczyścił" - podsumowała internautka. Nie zabrakło przy tym obrońców aktora.

Ludzie piszą o brudnych butach. A jak wrzuca się zdjęcia wystylizowane, to zaraz nagonka, że wystylizowane i "instagramowe". Rozumiem, że wy macie czyste?

- czytamy pod postem.

Antoni Królikowski jest niesprawiedliwie przedstawiany? Jedna z jego byłych partnerek zabrała głos

O rodzinie aktora można znaleźć dużo publikacji w mediach, jednak to on sam jest postacią, która najbardziej polaryzuje. Laura Breszka, czyli dawna partnerka Królikowskiego zabrała głos w tej sprawie, wspominając o Opoździe. - Dla mnie to jest po prostu przykre, ja znam tę rodzinę (...) to są dobrzy ludzie. Zabawne, jak to się wszystko zmienia... Są uwielbiani przez tłumy, nasza czołowa polska rodzina i nagle są miażdżeni. To jest delikatna sprawa. W ogóle ludzie powinni być znani z tego, co robią, a nie z życia prywatnego. Mnie jest szkoda rodziny po prostu, jeszcze ojciec im zmarł i takie rzeczy robią? W sensie mają ciężko z zasady. Ja wiem, że Asia też ma na pewno bardzo ciężko, ja tego nie kwestionuję, ale nie jestem za takim brzydkim praniem brudów - wyznała dla Świata Gwiazd. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.