Viki Gabor to bez wątpienia jedna z największych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Wszystko za sprawą popularnego programu TVP "The Voice Kids", a także wygraniu Eurowizji Junior w 2019 roku. Od tamtego momentu kariera muzyczna młodej gwiazdy nabrała błyskawicznego tempa. Chyba nie ma nastolatki, która nie słyszałaby choć jednej jej piosenki. Do tego wokalistka chętnie angażuje się w reklamy, a także wypuszcza własne gadżety. Jakby tego było mało, okazuje się, że Viki Gabor wzięła się za kolejne przedsięwzięcie. Tym razem chodzi o obóz z jej udziałem. Poznajcie szczegóły.

Viki Gabor zachęca dzieci na wyjazd na kolonie. Jakie ma dla nich atrakcje?

Viki Gabor zaprasza na obóz. Gwiazda ogłosiła przygotowania na Instagramie. "Mega się cieszę, że mogę was zaprosić na moje Viki Gabor Campy 2024. Czeka nas wiele wspólnych atrakcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają ode mnie wyjątkowy, limitowany prezent" - napisała zachęcająco. Wakacyjne wyjazdy mają się odbyć w lipcu i sierpniu. Co ciekawe, turnusy mają trwać zaledwie sześć lub pięć dni. W sieci opublikowano nawet ofertę całego przedsięwzięcia. Dowiadujemy się z niej, że organizatorem wyjazdu jest prywatne biuro podróży. Oprócz tego wszystko ma kręcić się wokół gwiazdy. Będzie można przeprowadzić z nią wywiad, zrobić sobie zdjęcie, a później opublikować je w sieci. Obiecywany jest również talent show.

Ile trzeba zapłacić za taki wyjazd? Cena waha się od 1989 do 2148, w zależności od tego, czy dziecko pojedzie na pięć, czy sześć dni. Jest to koszt około 360 złotych za dobę. W cenie jest wliczone zakwaterowanie i wyżywienie. Natomiast dojechać na miejsce, czyli do hotelu w Wielkopolsce, trzeba już samodzielnie. Dla porównania, cena obozu jednego z najpopularniejszych organizatorów kolonii w Polsce waha się od 3500 do 4250 za dwa tygodnie turnusu, w zależności, na jakie zajęcia i atrakcje zdecydują się dzieci.

Viki Gabor promuje letni obóz. Sama będzie na nim przez dwa dni

Warto wiedzieć, że Viki Gabor pojawi się tam jedynie przez dwa dni i to tylko w określonych godzinach. Choć atrakcji jest rzeczywiście sporo, z udostępnionego planu obozu nie wynika, aby gwiazda miałaby spędzić z dziećmi całą dobę. Co o tym sądzicie? Więcej zdjęć Viki Gabor znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

