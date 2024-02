Świat obiegła wieść o złym stanie zdrowia króla Karola III. "Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu wszystkich osób na całym świecie dotkniętych rakiem" - dowiedzieliśmy się z oficjalnego oświadczenia Pałacu Buckingham. W związku z tymi wieściami książę Harry zaplanował wizytę u ojca, a przy okazji chciał zobaczyć brata. Książę William jednak nie jest zainteresowany spotkaniem z nim, co wybrzmiało w zagranicznych mediach.

Książę William nie przewiduje pogodzenia się z Harrym w najbliższym czasie? Wszystko z powodu księżnej Kate

- Głównym powodem podróży księcia do Wielkiej Brytanii jest wizyta u ojca. Gdyby pojawiła się szansa zobaczenia księcia Walii, książę chętnie by ją przyjął - mówi informator z otoczenia księcia Harry'ego w rozmowie z The Mirror. Urzędnicy pałacowi potwierdzili bowiem, że król Karol III poinformował synów o swoim stanie zdrowia. Książę Harry uznał, że jego wizyta w Wielkiej Brytanii może sprzyjać również spotkaniu z bratem. Ten jednak jest skoncentrowany na obowiązkach zawodowych oraz żonie, która dochodzi do siebie po operacji jamy brzusznej.

Książę skupia się głównie na żonie, która wraca do zdrowia po operacji, trójce dzieci, a obecnie na ojcu. Nie ma planów, aby wizyta Harry'ego miała służyć jako narzędzie do pojednania

- informuje osoba z bliskiego otoczenia księcia Williama.

Król Karol III walczy z rakiem. Co mówi jego żona?

Nastał ciężki okres dla bliskich monarchy. Wszyscy są przejęci jego diagnozą i liczą, że król Karol III wróci do zdrowia. Fani pary królewskiej wypatrują nowych informacji dotyczących stanu chorego. Pod koniec stycznia, czyli kilka dni przed ogłoszeniem raka u króla, jego żona postanowiła skomentować sprawę. Nie była zbyt wylewna. - Robi wszystko, co w jego mocy - powiedziała Sir Gerald Ronson, darczyńcy w Centrum Wsparcia Onkologicznego w Royal Free Hospital, co cytuje "OK". Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

