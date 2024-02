Alżbeta Lenska zachwyciła w kombinezonie za... 30 zł. Fanki padły z wrażenia

Alżbeta Lenska w polskim show-biznesie obecna jest od lat. Większą rozpoznawalność zyskała, dzięki serialom TVP takim jak: "Ojciec Mateusz", czy "M jak miłość". Aktorka pojawiła się również na wiosennej ramówce Polsatu, która odbyła się w czwartek 1 lutego. Zazwyczaj celebrytka stawia na luźne stylizacje, ale na ostatnie wielkie wyjście zdecydowała się na zupełnie coś innego. Tym razem wybrała podkreślający figurę kombinezon. Wrażenie robi nie tylko krój, ale również cena. Gwiazdy często zakładają na ścianki kreacje od znanych projektantów lub luksusowych marek. Za to Alżbeta Lenska postawiła na ubranie z sieciówki.

Alżbeta Lenska olśniła na ramówce Polsatu. Cena kombinezonu zaskakuje

Alżbeta Lenska przybyła na ramówkę Polsatu w czarnym, obcisłym kombinezonie ze sztucznej skóry. Ten model świetnie podkreślił jej sylwetkę. Góra bez ramiączek odsłoniła zgrabne ramiona, za to dół z modnymi rozszerzonymi nogawkami optycznie wydłużył jej nogi. Do tego aktorka postawiła na subtelny makijaż oraz lekko pofalowane włosy. Zrezygnowała z nadmiaru biżuterii, a całość stylizacji dopełniła butami na wysokim obcasie. Wybraną stylizacją gwiazda podzieliła się w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z ramówki, a także pokazała paragon za kombinezon. Okazało się, że udało jej się go upolować na wyprzedaży w słynnej sieciówce. Zapłaciła za niego jedynie 29,90 zł. "Pytaliście o kombinezon, który miałam na ramówce, więc zdradzę wam sekret... Niewiele do szczęścia trzeba" - napisała żartobliwie.

Alżbeta Lenska poszła na ściankę w kombinezonie z sieciówki. Fanki oniemiały z zachwytu

Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne komentarze. Internautki nie kryły zachwytu, a w stronę aktorki posypały się same komplementy. "Zawsze byłaś wzorem gustu" - napisała jedna z internautek. "Przepięknie wyglądasz" - dodała kolejna. "Petarda! Też taki kupiłam" - pochwaliła się następna. "Szanuję podejście. Ubrania to nie inwestycje" - stwierdziła jeszcze jedna. "Wow, a wyglądasz w nim dolarsowo" - skwitowała kolejna. A wy co sądzicie o stylizacji Alżbety Lenskiej? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.