Aleksandra Żebrowska chętnie dzieli się swoją codziennością w mediach. Przyzwyczaiła fanów do oryginalnego poczucia humoru. Żona Michała Żebrowskiego wielokrotnie udowadniała, że nie ma dla niej tematów tabu. Ukochana aktora zalicza się do grona gwiazd, które słyną z promowania naturalności oraz szerzenia samoakceptacji. Tym razem poszła o krok dalej i postanowiła zaprezentować zdjęcie męża, który podkradł jedną z rzeczy z jej garderoby i założył ją na siebie. Jak się prezentował? Sami zobaczcie, o co chodzi.

Michał Żebrowski zrobił napad na garderobę żony. To jej ukradł

Nie tak dawno Radosław Majdan wzbudził niemałe zainteresowanie fanów na Instagramie, a wszystko przez nowe zdjęcie, które opublikował. Mąż Małgorzaty Rozenek rozwodził się nad pasją Henia, który kocha wodę i razem z ojcem regularnie chodzi na basen. Majdan pochwalił się fotografią z synem, ale całą uwagę fanów skupiło obuwiu byłego sportowca, który tego dnia zaprezentował się w jasnych klapkach znanej i luksusowej marki. Fani w komentarzach nie szczędzili zgryźliwości i dopytywali, czy ten przypadkiem się nie pomylił i założył buty żony. "Ale klapki to chyba od żony pożyczyłeś?" - napisała jedna z internautek. Majdan nie odpowiedział jednak na zaczepkę. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Wtem wkroczyła Aleksandra Żebrowska, która przy okazji postanowiła udowodnić, że nie ma nic złego w tym, że mężczyzna pożycza od kobiety damskie części garderoby, ale najlepiej by było, gdyby najpierw zapytał, czy może to zrobić. Zdaje się, że Michał tego nie zrobił. Żona aktora opublikowała nietypowy kadr, na którym można zauważyć zgrabną nogę, odzianą w czarną, sięgającą połowy uda skarpetę. Co ciekawe, na fotografii to nie jej noga, a Michała Żebrowskiego. "Uciekł, ale w nieswoich skarpetach" - napisała Ola, oznaczając na zdjęciu profil męża.

Michał Żebrowski póki co nie zdecydował się publicznie odpowiedzieć żonie. Jedno jest pewne, w skarpetach Aleksandry z pewnością było mu ciepło, jednak nie wypożyczył ich na długo. Po chwili Ola opublikowała nowy kadr i poinformowała, że mąż zrezygnował z jej skarpet i postawił na swoje. "Nie przeszły" - dodała. Więcej zdjęć małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.