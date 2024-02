Od jakiegoś czasu w mediach pojawia się multum spekulacji na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Obóz polityczny byłego ministra sprawiedliwości poinformował, że lider Suwerennej Polski zmaga się z poważnym nowotworem. Z tego, co wiadomo do tej pory, choroba ma być na tyle agresywna, że wymaga natychmiastowej hospitalizacji. W związku z tym potrzebna była również zmiana na stanowisku prezesa partii, które objął Patryk Jaki. Jak jest obecnie? W mediach społecznościowych poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł zdradził, że stan zdrowia polityka jest poważny, a rokowania nie najlepsze.

Zbigniew Ziobro jest poważnie chory. Przechodzi intensywne leczenie

Marcin Warchoł na platformie X poinformował o tym, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro. Okazuje się, że sytuacja nie należy do najłatwiejszych. "Tak, Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją, po to, by wygrać. I by jak najszybciej, jak tylko to możliwe, wrócić do swoich obowiązków" - napisał. Po czym przyznał, że były minister sprawiedliwości zmaga się z rakiem przełyku. "Według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano u Zbigniewa Ziobro, daje złe rokowania. Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem pięciu lat umiera ok. 90 proc. chorych" - wyjaśnił. Później dodał jeszcze, że Zbigniew Ziobro jest na etapie leczenia. "Warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe. Dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi" - zapewnił.

Zbigniew Ziobro zmaga się z nowotworem. Koledzy modlą się o jego zdrowie

Ostatnio spekulowano, że polityk może ukrywać się przed komisjami śledczymi. Marcin Warchoł odniósł się również i do tych doniesień. "Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę, to totalne bzdury. Przebywa w Polsce i jest pod opieką polskich lekarzy" - napisał. Jednocześnie zapewnił, że były minister sprawiedliwości przedstawi wszystkie dokumenty potwierdzające to, że walczy z chorobą. "Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie" - oświadczył. Na zakończenie Marcin Warchoł dodał, że wraz z najbliższym otoczeniem Zbigniewa Ziobry, modli się o rychły powrót kolegi do zdrowia. "Ja z przyjaciółmi modlimy się o jak najszybszy jego powrót do zdrowia" - oznajmił. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

