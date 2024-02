W tym tygodniu polskie media obiegła sensacyjna wiadomość o ewentualnym starcie Doroty Gawryluk w wyborach prezydenckich. Według Polityka Insight Zygmunt Solorz ma szykować się do wejścia do polityki. W tym celu ma szykować prezenterkę stacji Polsat do walki o fotel prezydentki. Jak do tej pory, dziennikarka nie skomentowała tych doniesień. Poprosiliśmy pracownika stacji o komentarz. Nie wyklucza, że jest to związane z promocją nowego programu Gawryluk.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda wypowiedział się na temat mediów publicznych. "Jestem otwarty na rozmowę"

Dorota Gawryluk wystartuje w wyborach prezydenckich? Pracownik Polsatu komentuje

Źródło Plotka w Polsacie wyjawiło, że w stacji panuje duża ekscytacja po medialnych doniesieniach. Pracownik Polsatu nie wyklucza, że może być w tym sporo prawdy. "Dorota w Polsacie jest trochę taką "szarą eminencją", więc wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani tym, co się teraz wydarzy" - zdradza w rozmowie z Plotkiem pracownik stacji należącej do Zygmunta Solorza. "Ponoć w doniesieniach o politycznych aspiracjach Doroty jest sporo prawdy. Od niedawna nie jest już szefową naszych newsów, więc mogłaby poświęcić się tej sprawie" - dodaje.

Pogłoski o Gawryluk to tylko sposób na promocję jej nowego programu?

Pracownik Polsatu dodał, że już wcześniej mówiło się o politycznych aspiracjach Doroty Gawryluk. Miała jednak ponoć wystartować w wyborach do Europarlamentu. "Co jednak ciekawe, jeszcze do niedawna mówiło się, że wprawdzie padł pomysł, by wystartowała w wyborach, ale tych do Europarlamentu, a nie prezydenckich. Zwłaszcza że Dorota nie ukrywa raczej swoich konserwatywnych poglądów, a miałaby wystartować jako kandydatka niezależna, a nie reprezentantka którejś z partii z prawej strony politycznej areny" - wyznał pracownik Polsatu w rozmowie z Plotkiem. Niewykluczone jednak, że medialny szum to tak naprawdę sprytna promocja nowego programu Gawryluk "Lepsza Polska", który został zapowiedziany podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji. "Dorota dostała wprawdzie nowy program, ale na korytarzach już szepcze się, że jego tytuł - "Lepsza Polska" - idealnie nadawałby się na slogan wyborczy" - dodaje nasz informator. "Są też tacy, którzy uważają, że całe to zamieszanie to sprytny pomysł na promocję tego nowego show, które ma być mocną pozycją w naszej newsowej ofercie" - podkreśla.