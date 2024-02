Wojna w Ukrainie wybuchła dwa lata temu, podczas gdy świętowaliśmy "na tłusto", bo akurat odbywał się wówczas w Polsce tłusty czwartek. Prezydent Wołodymyr Zełenski wraz z rodziną postanowił jednak zostać w kraju objętym wojną. Ołena Zełenska urząd pierwszej damy sprawuje od 2019 roku. Choć na co dzień przebywa w Ukrainie, od dwóch lat jednak informacja, gdzie dokładnie mieszka wraz z prezydentem i rodziną, jest starannie chroniona, ponieważ Zełenska stała się celem numer dwa Rosji.

Ołena Zełenska ma drobny powód do świętowania. Właśnie skończyła 46 lat

Ołena Zełenska nie może sprawować obowiązków pierwszej damy w taki sposób, w jaki by chciała, ponieważ od samego początku, gdy jej mąż został prezydentem, mocno się angażowała. 10 grudnia 2019 roku zainicjowała przystąpienie Ukrainy do Partnerstwa Biarritz, międzynarodowej inicjatywy G7 na rzecz równości płci. W maju 2020 roku pierwsza dama Ukrainy zainicjowała dyskusję na temat tworzenia społeczeństwa bez barier. Kampania oraz związania z nią sonda internetowa powstały we współpracy z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej oraz Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy, a już w czerwcu tego roku stworzyła projekt tworzenia przewodników audio w języku ukraińskim. Jest jednak drobny powód do uśmiechu dla Ołeny Zełenskiej - właśnie skończyła 46 lat.

Zapewne pierwsza dama nie obchodzi od czasu wybuchu wojny urodzin jakoś hucznie, ale z pewnością fakt, że pamiętają o niej internauci z całego świata, daje promyk szczęścia i nadziei. W mediach społecznościowych pojawiły się posty z życzeniami.

Wszystkiego najlepszego dla najsilniejszej pierwszej damy

- napisano na jej oficjalnym fanpage'u na Instagramie.

Na wcześniej wspomnianym Instagramie, wrzucono również wideo z różnymi reakcjami pierwszej damy Ukrainy. Ołena Zełenska ukazana jest na nim w mniej lub bardziej formalnych sytuacjach. Widać całą paletę emocji żony prezydenta Ukrainy - od śmiechu po smutek.

Ołena Zełenska w Polsce. Wyglądała na przygnębioną

W kwietniu ubiegłego roku Ołena i Wołodymyr Zełenscy gościli w Polsce na zaproszenie polskiej pary prezydenckiej - Andrzeja i Agaty Dudów. Na pozór wszystko było w jak najlepszym porządku. Przyglądając się jednak nieco bliżej, wyraźne było widać, że Olenie Zełenskiej daleko było do radości. Choć starała się robić dobrą minę do złej gry, jej uśmiech pozostawał nieszczery. Pisaliśmy o tym tutaj. Więcej zdjęć Ołeny Zełenskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.