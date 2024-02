Już wkrótce odbędzie się premiera wyczekiwanego filmu pt. "Sami swoi. Początek". 16 lutego fani będą mogli zobaczyć na dużym ekranie materiał o dzieciństwie i młodości słynnych postaci, czyli Pawlaka i Kargula. Opowieść o nieznanych dotąd wydarzeniach z życia dwóch rodzin zostanie przedstawiona w reżyserii Artura Żmijewskiego. Autorem książki "Każdy żyje jak umie" jest Andrzej Mularczyk. To on zajął się również scenariuszami do filmów. Preqel słynnej historii ma wyjątkową obsadę. Dopatrzyli się w niej uczestnika znanego show muzycznego.

Zobacz wideo "Sami swoi. Początek" - oficjalny zwiastun filmu

"Sami swoi. Początek". W sieci pojawił się trailer. Fanki zauważyły uczestnika "The Voice of Poland"

Już wkrótce widzowie zobaczą film "Sam swoi. Początek". Fani będą mogli podziwiać między innymi Adam Bobika, Karola Dziubę, Paulinę Gałązkę czy Zbigniewa Zamachowskiego. Wśród występujących aktorów pojawił się ktoś jeszcze. Rozpoznały go fanki. Początkowo, w mediach społecznościowych pojawiły się plotki, że w produkcji występuje uczestnik "The Voice of Poland". Kuba Kośmider wziął udział w show w 2023 roku. Żaden z internautów nie był jednak pewien, czy to na pewno on. Teraz już wiemy.

Kuba Kośmider w filmie 'Sami swoi. Początek' fot. X/@zjeremim/screenshot

To już pewne - Kuba Kośmider gra w filmie "Sami swoi. Początek". Fanki w końcu mają odpowiedź na nurtujące pytanie. Uczestnik programu muzycznego wciela się w rolę Jaśko Pawlaka, czyli brata Kazimierza Pawlaka. Jego postać pojawia się w najnowszym zwiastunie. Jesteście zaskoczeni? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Sami swoi. Poczatek' fot. Jarosław Sosiński/Materiały Prasowe

Kim jest Kuba Kośmider? Zachwycił jurorów w "The Voice of Poland"

Kuba Kośmider pojawił się w czternastej edycji programu "The Voice of Poland". Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Śremie oczarował jurorów. Kompletnie zachwycił słuchaczy swoim wykonaniem utworu "Glimpse of us" japońskiego artysty Joji. W rozmowie z portalem naszemiasto.pl wyznał, jakie odczucia towarzyszyły mu podczas występu. Warto podkreślić, że Kuba próbował już kiedyś swoich sił w "The Voice Kids". - To było bardzo ekscytujące. Zwłaszcza po tym, że w The Voice Kids nie odwróciłem wszystkich foteli. Tutaj mi się to udało. Czuję też, że właśnie o wiele bardziej polepszył mi się głos. Czuję satysfakcję, że ciężką pracą udało się to osiągnąć - wyznał w wywiadzie. Dodał, że trenował wokalnie z finalistą muzycznego show, Michałem Sobierajem. ZOBACZ TEŻ: Reżyser "Samych swoich" ekshumowany. Decyzję podjął syn Sylwestra Chęcińskiego