Katarzyna Dowbor od niedawna zasila skład "Pytania na śniadanie", gdzie współpracuje m.in. z architektem i projektantem wnętrz, Jonatanem Kilczewskim. Ekspert w rozmowie z portalem ShowNews.pl wypowiedział się na temat wystroju domu dziennikarki. - Kasia to osoba, którą jako nastolatek oglądałem w "Pytaniu na śniadanie", później byłem fanem jej programu remontowego, a teraz razem pracujemy. Tak się składa, że mieliśmy już okazję spotkać się na planie i porozmawiać o wnętrzach, które są zarówno moją pasją, jak i Kasi - zaczął Kilczewski.

Ekspert ocenia dom Katarzyny Dowbor. Mówi o "pseudo luksusie"

Kilczewski przyznał, że dom Dowbor w pełni oddaje jej osobowość. Dziennikarka stawia na ozdobne bibeloty i lubi meble "z duszą". - Kasia kolekcjonuje piękną porcelanę, daje nowe życie starym meblom, a o wnętrzach i designie moglibyśmy pewnie rozmawiać godzinami. (...) To nie jest tzw. (styl - red.) od linijki i to jest w tym najpiękniejsze! - powiedział architekt wnętrz. Kilczewski porównał wystrój domu Dowbor do posiadłości Agnieszki Chylińskiej, w której także panuje mieszanka stylów. - To jest taki przykład, o którym wspominałem w kontekście Agnieszki Chylińskiej. Można mieć eklektyczne wnętrze, można mieć pamiątki oraz dużo różnych elementów we wnętrzu pozornie do siebie nie pasujących, a jednocześnie stworzyć piękną i spójną przestrzeń - wyjaśnił.

Kilczewski zwraca uwagę na to, że wystrój domu niczego nie udaje i sprawia wrażenie autentyczności. - Ten dom w stu procentach oddaje charakter Kasi (...), czego nie mogę powiedzieć o innych polskich gwiazdach telewizji i internetu, które mają w domach i mieszkaniach imitacje marmurów, plastikowe złote listwy, udając pseudo luksus, który z luksusem ma tyle wspólnego, co ja z baletem - przyznał.

Dom Katarzyny Dowbor w programie 'Dowborowa od nowa' fot. Canal+ Domo/screen

Jak mieszka Katarzyna Dowbor?

Katarzyna Dowbor mieszka w podwarszawskiej wsi. Dom jest dla niej prawdziwą oazą spokoju, a przede wszystkim miejscem, gdzie chętnie przyjmuje gości oraz najbliższą rodzinę. Dziennikarka mieszka na 160 metrach powierzchni, a wokół budynku rozciąga się wielki i piękny ogród. Widać, że miejsce jest zadbane i często pielęgnowane - na zazielenionej trawie rośnie wiele różnorodnych odmian drzew i krzewów. W środku wnętrza zachwycają klasycznym i ciepłym stylem - pełno jest w nim elementów drewna oraz dodatków w jasnych i ciepłych barwach. Zdjęcia z domu Katarzyny Dowbor znajdziecie w naszej galerii u góry strony.