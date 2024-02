Nagła śmierć Krzysztofa Respondka była prawdziwym ciosem dla jego bliskich, przyjaciół i fanów. Popularny kabareciarz przez lata występował na scenie u boku Krzysztofa Hanke. Teraz artysta zdradził swoje najbliższe plany. Wraca na scenę z nowym programem. Nie zabraknie w nim wspomnień o Krzysztofie Respondku.

Krzysztof Respondek przez ćwierć wieku występował na scenie obok Krzysztofa Hanke

Krzysztof Respondek zmarł 22 grudnia. To było ogromne zaskoczenie dla jego bliskich. Krzysztof Hanke wyznał, że zaledwie kilka dni wcześniej jego przyjaciel był w doskonałej formie. "Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie" - mówił. Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbył się 30 grudnia. Artysta został pochowany na cmentarzu w Tarnowskich Górach. Podczas ceremonii Krzysztof Hanke we wzruszających słowach wspominał przyjaciela. "Jakimi słowami można pożegnać przyjaciela? 25 lat razem jeździliśmy po świecie, setki kilometrów, tysiące występów. Z Krzyśkiem czułem ogromną więź. Chyba już zawsze będę patrzył w lewo, patrząc, czy wyjdziesz zza kulis. To był wielki zaszczyt, że mogłem stać na scenie obok tak wielkiego artysty jak ty" - powiedział Krzysztof Hanke.

Krzysztof Hanke szykuje się do solowych występów. Zapowiedział powrót na scenę

Teraz Krzysztof Hanke wyznał, jakie są jego najbliższe plany zawodowe. Okazuje się, że artysta wraca na scenę. Pierwsze występy z cyklu "One Man Show" odbędą się w drugiej połowie lutego, w Niemczech. W marcu kabareciarz wystąpi także w Polsce. "Krzysiu Respondek już ze mną niestety nie pojedzie, ale ja spróbuję całą trasę zagrać sam. Zapraszam, będzie wieczór wspomnień o Krzysiu Respondku, ale będzie również nowy program w wykonaniu Krzysztofa Hanke. Zapraszam serdecznie. Jak wy przyjdziecie, to ja przyjadę" - napisał Krzysztof Hanke na Facebooku. Przypomnijmy, że Krzysztof Hanke od 1982 roku był liderem i założycielem kabaretu RAK z Rudy Śląskiej. Przez długi skład w składzie grupy byli Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek oraz Grzegorz Poloczek.

