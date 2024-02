Świat polityki cechuje różnorodność i nie ma w nim miejsca na próżnię. Przekonać o tym mogliśmy się wielokrotnie. W końcu nie wszystkie osoby zasiadające w Sejmie od początku posiadały mandaty poselskie. Szczególne emocje wywołują wkroczenia do świata polityki przez gwiazdy rodzimego show-biznesu. Jeszcze kilka miesięcy temu Dominika Chorosińska w roli ministerki edukacji namieszała naprawdę sporo. Nie tylko ona była wcześniej związana ze szklanym ekranem.

Dominika Chorosińska sporo namieszała. Jej obecność w Sejmie wywołała skrajne emocje

Znana większości Polaków Ewa z "M jak miłość" to jedna z tych osób, które postanowiły postawić politykę ponad karierę aktorską. Chorosińska z przytupem wkroczyła do Sejmu i przez pewien czas była tematem numer jeden. W listopadzie 2023 roku została nową ministerką kultury w partii Jarosława Kaczyńskiego. Szczególnie niezrozumiałe było to ze względu na konserwatywną politykę partii. Nie jest tajemnicą, że Chorosińska miała kochanka.

Kukiz, Liroy i Rosiewicz odłożyli mikrofony na rzecz sejmowych ław. Oni również marzyli o wielkiej polityce

Paweł Kukiz początkowo miał wielu zwolenników i jego pojawienie się w świecie polityki wprowadziło spore zmiany. Muzyk był przeciwny dotychczasowym standardom i chciał po prostu wprowadzić zmiany. Obecnie jest on posłem i należy do założonej przez siebie partii Kukiz'15. Ugrupowanie cechuje chęć doprowadzenia do zmian ustrojowych w Polsce. Nie tylko Paweł Kukiz pożegnał sceniczny mikrofon, zamieniając go na nieco bardziej formalny strój. Piotr Liroy-Marzec również pojawił się w Sejmie. Raper w 2011 roku nawiązał współpracę z Januszem Palikotem i nawoływał do legalizacji marihuany. Mimo dyskusyjnych poglądów nie udało mu się jednak zrobić większej kariery. Dokładnie 20 lat temu polityczna kariera zamarzyła się również Andrzejowi Rosiewiczowi. Artysta bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W swoim repertuarze ma kompozycje piosenek wyborczych dla Prawa i Sprawiedliwości. Nietrudno więc zgadnąć, jakie ma poglądy.

