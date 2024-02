Zmiany, jakie od połowy grudnia zachodzą w TVP, nie przestają budzić emocji. Rewolucja dotknęła nie tylko pracowników związanych z publicystyką polityczną, ale i tych zajmujących się rozrywką. Tym samym wiemy już, że z programem "Pytania na śniadanie" pożegnała się niemalże cała stara gwardia, w tym takie nazwiska jak Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Katarzyna Cichopek czy Maciej Kurzajewski. Jednym z czołowych prezenterów stacji ostatnich lat jest niewątpliwie Rafał Brzozowski. Znamy go z prowadzenia "The Voice of Poland", "Koła fortuny" czy "Jaka to melodia?".

Rafał Brzozowski "uchowa się" w TVP? Stacja ma z nim plany

Jak donosi "Fakt", Rafał Brzozowski - mimo rewolucji w TVP - może być spokojny o swoją posadę. Stacja ma związane z nim plany co najmniej do kwietnia. "Zapadła decyzja, że Rafał Brzozowski poprowadzi jednak finał programu 'The Voice Senior', który odbędzie się 17 lutego. Oprócz tego prezenter i wokalista nagrywa nowe odcinki 'Jaka to melodia?' i ma pojawiać się na antenie do kwietnia" - czytamy w tabloidzie. Zdjęcia Rafała Brzozowskiego znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Do TVP wraca Marek Sierocki. Taki program poprowadzi

Ostatnio do mediów przebiła się informacja o powrocie Marka Sierockiego do TVP. Dziennikarz pracował dla Telewizji Polskiej przez 37 lat, a jego dział muzyczny był charakterystycznym elementem "Teleexpressu". 2 marca zadebiutuje jego program "To jest grane", będący przeglądem list przebojów z Polski oraz zagranicy. Widzowie będą mogli dowiedzieć się, co obecnie jest najchętniej słuchane w Hiszpanii, Włoszech czy Francji. Będzie także przedstawiona płyta tygodnia. Marek Sierocki z entuzjazmem podchodzi do swojego nowego zadania. Opowiedział dla "Faktu", jak będzie wyglądać program. - Będę prowadzić go sam, ale będę też zapraszać gości, którzy zaprezentują nam swoje nowe płyty lub teledyski. Oprócz tego w programie będzie też kartka z kalendarza, która będzie przypomnieniem piosenki sprzed lat. Bardzo się cieszę - wyznał dziennikarz muzyczny.

