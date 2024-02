Michał Wiśniewski to lider zespołu Ich Troje. O piosenkarzu jest w ostatnim czasie bardzo głośno. Pod koniec 2023 roku został skazany na półtora roku więzienia oraz grzywnę w wysokości 80 tys. zł. Sprawa dotyczyła pożyczki, którą Wiśniewski miał rzekomo wyłudzić przed laty w SKOK Wołomin. Wyrok sądu jest nieprawomocny, a sam piosenkarz nie przyznał się do winy. - Mam czyste sumienie - wyznał. Muzyk wystąpił w Kanale Zero, gdzie wyjaśnił więcej szczegółów na ten temat. Niedawno piosenkarz opowiedział także o wysokości swojej przyszłej emerytury. Nie może liczyć na duże kwoty.

Michał Wiśniewski o emeryturze. "Wyliczono mi..."

W 2018 roku Michał Wiśniewski ogłosił bankructwo. W rozmowie z Plejadą piosenkarz zdradził, że swego czasu żył ponad stan. - Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem - wyznał. Lider Ich Troje opowiedział także, co sądzi o systemie emerytalnym w Polsce. Padły słowa krytyki.

- W mojej ocenie system emerytalny jest przestarzały i wkrótce przestanie działać. To jest tak stara instytucja, że już dawno powinna zostać gruntownie zreformowana, co nie jest możliwe, bo jest niewygodna politycznie. Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią - mówił. Wokalista zdradził również kwotę emerytury, na jaką może liczyć, biorąc pod uwagę dotychczasowe składki do ZUS-u. Nie jest zbyt wysoka. - Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 złotych miesięcznie - powiedział dla Plejady.

Michał Wiśniewski o niskich emeryturach gwiazd. "Serio?"

Temat emerytur gwiazd od zawsze budzi spore emocje. Michał Wiśniewski opowiedział o osobach z branży, które narzekają na zbyt niskie kwoty. Ma na ten temat jasne zdanie. - Gdy przychodzi aktor, który zagrał w serialu składającym się z 1000 odcinków i mówi, że będzie miał słabą emeryturę, to mam ochotę zapytać: "serio?". Przecież wystarczy policzyć, ile ten człowiek zarobił przez ostatnie lata. Oczywiście cieszę się, że mógł to zrobić, ale każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość - powiedział dla Plejady.