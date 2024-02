5 stycznia 2023 roku media obiegła informacja o zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Dla widzów decyzja nowego dyrektora programowego stacji Polsat, Edwarda Miszczaka, była ogromnym zaskoczeniem, bo jurorka cieszyła się ogromną sympatią. Aktorka także nie ukrywała, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw. "Dziękuję Polsatowi za piękny i bez wątpienia największy bukiet kwiatów, jaki w życiu dostałam. Nowy rok przyniósł dla mnie, jak się okazuje, 'nowe zmiany'... Będę tęsknić" - napisała na Instagramie. Widzowie dopięli swego i znowu zobaczą Skrzynecką w swoim ulubionym programie. Aktorka będzie tym razem jedną z uczestniczek. Jak się okazuje, mąż Katarzyny Skrzyneckiej, Marcin Łopucki, także dostał angaż w telewizji. Pojawi się w konkurencyjnej stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke ma na Instagramie zdjęcia z byłym mężem. "Piotrek jest mi szczególnie bliski"

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej w nowym formacie TVN. Kulturysta będzie się przebierał

We wiosennej ramówce stacji TVN pojawi się nowy program "Czas na show. Drag Me Out". Co w nim zobaczymy? "Sześć znanych postaci ze świata show-biznesu zaznajomi się z tajnikami kultury Drag Queens, a postępy w ich poczynaniach oceniać będzie jury" - czytamy na Instagramie. Gospodynią formatu została Mery Spolski, a wśród jurorów zobaczymy Annę Muchę, Andrzeja Seweryna i Michała Szpaka. Jak się okazuje, propozycję wzięcia udziału w programie dostał także mąż Katarzyny Skrzyneckiej. Marcin Łopucki został jednym z uczestników show i będzie konkurował m.in. z Michałem Mikołajczykiem, Tomaszem Karolakiem i Tadeuszem Mikołajczakiem z ostatniej edycji "Top Model". Do tej pory Łopucki zajmował się głównie kulturystyką, więc będzie to dla niego z pewnością ciekawe wyzwanie. Będziecie oglądać?

Robimy wielki hałas dla kolejnego uczestnika! Powitajcie Marcina Łopuckiego. Trenował karate, judo, taekwondo i pływanie, Marcin Łopucki jest bardzo aktywny w świecie kulturystyki, która jest pewnego rodzaju sztuką Drag polegającą na prezentowaniu przesadzonej męskości - czytamy na Instagramie.

Marcin Łopucki fot. kapif.pl

Widzowie TVN już zacierają ręce, "Zastanawiam się, czy kiecka nie pęknie od tych bicków"

W komentarzach pod ogłoszeniem udziału Marcina Łopuckiego w programie "Czas na show. Drag Me Out" posypały się pozytywne opinie. Wygląda na to, że widzowie są podekscytowani pojawieniem się nowego formatu i nie mogą doczekać się zmagań uczestników. "Widziałem profil tego pana i jego mięśnie... zastanawiam się, czy kiecka nie pęknie od tych bicków", "O, będzie ciekawie", "Ale się będzie działo" - czytamy. Wygląda na to, że wiosna w domu Katarzyny Skrzyneckiej będzie wyjątkowo kolorowa. Zarówno aktorka, jak i jej partner wezmą udział w programach, które polegają na przebieraniu się i wcielaniu się w role. Jak sądzicie, czy Łopucki już trenuje, przymierzając sukienki żony?